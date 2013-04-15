محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه گام‌های موثری که در راستای رشد و توسعه بیش از پیش رشته ورزشی کشتی قم در سال‌های اخیر برداشته شده، همگی موجب رونق این رشته ورزشی و توفیقات آن در عرصه کشوری و برون مرزی برای ورزش قم شده اند.تی

وی با بیان اینکه شاهد درخشش کشتی قم در مسابقات قهرمانی کشور هستیم، اضافه کرد: کشتی گیران ما در انتخابی اخیر تیم ملی نوجوانان دو عنوان قهرمانی کسب کردند، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که توانمندی‌های زیادی در این رشته در قم وجود دارد.

رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: علی فتاحی منش یکی از کشتی گیران توانای قمی است که در وزن 85 کیلوگرم به اردوی تیم ملی کشتی کشورمان راه یافت و قطعا می تواند موفقیت‌های ارزنده‌ای را در رقابت‌های کشتی قهرمانی کشتی فرنگی نوجوانان آسیا به دست آورد.

وی یادآور شد: خوشبختانه چهره‌ای مانند مهدی ابراهیمی نیز به دنبال درخشش در وزن 76 کیلوگرم مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان به تیم ملی راه یافت و یقین دارم که اگر این کشتی گیر درخشش در انتخابی تیم ملی را در اردوی تیم ملی نیز نشان بدهد یکی از شانس های کسب مدال در آسیا خواهد بود.

حلوایی تصریح کرد: درخشش این کشتی گیران قطعا موجب انگیزه نسل جوان و کشتی گیران هم سن و سال آنها در هر دو رشته آزاد و فرنگی خواهد بود ولی این پایان تلاش‌های هیئت برای تحول در این رشته نخواهد بود و در آینده ای نزدیک چندین کشتی گیر دیگر خود را در سطح کشور مطرح خواهند کرد.

وی افزود: در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی بزرگسالان کشورمان نیز هم اکنون هادی علیزاده پورنیا در وزن 74 کیلوگرم حضور دارد، ضمن اینکه در تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان نیز کشتی گیر توانایی همچون علی زینتی رفاه در سه سال اخیر نماینده قم بود.

رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه با اشاره به حضور دو کشتی گیر قمی در اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان افزود: مهدی ابراهیمی و علی فتاحی منش با قهرمانی در اوزان 76 و 85 کیلوگرم نمایندگان کشتی قم در اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا محسوب می شوند.



