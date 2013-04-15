تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نیازمند عزم عمومی و کارآمدی ارکان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی عصر دوشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات علاوه بر بیعت با آرمان های انقلاب و رهبری حماسه سیاسی دیگری را رقم خواهد زد.

وی همچنین با اعلام اینکه موضوع انتخابات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک موضوع مهم و تاثیرگذار است، اظهار داشت: مردم با حضور حداکثری همچون انتخابات گذشته دشمنان نظام را در رسیدن به اهدافشان ناکام و دوستان نظام در داخل و خارج از کشور را خوشحال کنند.

امام جمعه ماسال گفت: خوشبختانه ملت ایران هوشیار و آگاه هستند و این بار نیز همچون ادوار گذشته با حضور گسترده و با شکوه در انتخابات به وظیفه ملی و دینی خود عمل خواهند کرد.

وی در ادامه همکاری مردم و مسئولان برای مبارزه در جنگ اقتصادی را انکارناپذیر دانست و یادآورشد: توجه دولت به افزایش سطح تولید، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم باعث تحقق حماسه اقتصادی در کشور می شود.