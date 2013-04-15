  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۲۴

موسوی تصریح کرد:

تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نیازمند عزم عمومی و کارآمدی ارکان نظام است

تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نیازمند عزم عمومی و کارآمدی ارکان نظام است

ماسال – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان ماسال گفت: تحقق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نیازمند عزم عمومی، وحدت ملی و کارآمدی همه ارکان نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هادی موسوی عصر دوشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات علاوه بر بیعت با آرمان های انقلاب و رهبری حماسه سیاسی دیگری را رقم خواهد زد.

وی همچنین با اعلام اینکه موضوع انتخابات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی یک موضوع مهم و تاثیرگذار است، اظهار داشت:  مردم با حضور حداکثری همچون انتخابات گذشته دشمنان نظام را در رسیدن به اهدافشان ناکام و دوستان نظام در داخل و خارج از کشور را خوشحال کنند.

امام جمعه ماسال گفت: خوشبختانه ملت ایران هوشیار و آگاه هستند و این بار نیز همچون ادوار گذشته با حضور گسترده و با شکوه در انتخابات  به وظیفه ملی و دینی خود عمل خواهند کرد.

وی در ادامه همکاری مردم و مسئولان برای مبارزه در جنگ اقتصادی را  انکارناپذیر دانست و یادآورشد: توجه دولت به افزایش سطح تولید، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم باعث تحقق حماسه اقتصادی در کشور می شود.

کد مطلب 2033160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها