پیشنهاد 7 میلیون یورویی ناپولی برای حفظ ماتزاری

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ماتزاری در تابستان به اتمام می رسد و شایعاتی در مورد جدایی این سرمربی موفق در رسانه ها منتشر شده بود. با این وجود روزنامه گاتزتادلواسپور اعلام کرد آئورلیو دولورانتیس رئیس باشگاه ناپولی قصد دارد هر طور شده مربی اسبق سمپدوریا را در تیمش نگه دارد. گفته می شود ناپولی قصد دارد قراردادی 2 ساله با دستمزد سالانه 3.5 میلیون یورو را به ماتزاری پیشنهاد دهد.

ناپولی هم اکنون در رده دوم رقابتهای سری آ قرار دارد و احتمالا سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان فصل بعد را هم کسب خواهد کرد.