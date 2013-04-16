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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

پیشنهاد 7 میلیون یورویی ناپولی برای حفظ ماتزاری

پیشنهاد 7 میلیون یورویی ناپولی برای حفظ ماتزاری

باشگاه ناپولی قصد دارد با ارائه پیشنهاد مالی جدید والتر ماتزاری سرمربی این تیم را روی نیمکت سن پائولو حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد ماتزاری در تابستان به اتمام می رسد و شایعاتی در مورد جدایی این سرمربی موفق در رسانه ها منتشر شده بود. با این وجود روزنامه گاتزتادلواسپور اعلام کرد آئورلیو دولورانتیس رئیس باشگاه ناپولی قصد دارد هر طور شده مربی اسبق سمپدوریا را در تیمش نگه دارد. گفته می شود ناپولی قصد دارد قراردادی 2 ساله با دستمزد سالانه 3.5 میلیون یورو را به ماتزاری پیشنهاد دهد.

ناپولی هم اکنون در رده دوم رقابتهای سری آ قرار دارد و احتمالا سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان فصل بعد را هم کسب خواهد کرد.

کد مطلب 2033173

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