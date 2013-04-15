  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۵۴

دمنه:

مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور با حضور چهار هزار شرکت کننده در استان مرکزی آغاز شد

مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور با حضور چهار هزار شرکت کننده در استان مرکزی آغاز شد

اراک-خبرگزاری مهر: معاون تربيت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور با حضور چهار هزار شرکت کننده از استان های کشور در اراک آغاز شد.

مهدی دمنه٬ ظهر دوشنبه در آغاز این مراسم افزود: مسابقات ورزشی دانش آموزان از امروز (۲۶ فروردین) آغاز و تا ۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر و دختر استان مرکزی از امروز آغاز شد٬ گفت: این مسابقات به ميزبانی شهر اراك و در سه مقطع تحصيلی با بيش از 12 رشته ورزشی برگزار می شود.

دمنه اظهار کرد: در اين دوره از رقابت ها 230 نفر از معلمان تربيت بدنی استان به عنوان داور و عوامل اجرايی، اداره كل آموزش و پرورش را یاری می کنند.

وی اضافه کرد: امسال بر مبنای سياست های اتخاذ شده توسط وزارت آموزش و پرورش مسابقات ورزشی دوره تحصيلی ابتدايی در اولويت قرار گرفته است.

معاون تربيت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: نفرات و تيم های منتخب و برتر اين دوره از مسابقات به عنوان نمايندگان استان به مرحله كشوری راه خواهند يافت.

کد مطلب 2033177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها