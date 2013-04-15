مسابقات ورزشی دانش آموزان کشور با حضور چهار هزار شرکت کننده در استان مرکزی آغاز شد

مهدی دمنه٬ ظهر دوشنبه در آغاز این مراسم افزود: مسابقات ورزشی دانش آموزان از امروز (۲۶ فروردین) آغاز و تا ۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر و دختر استان مرکزی از امروز آغاز شد٬ گفت: این مسابقات به ميزبانی شهر اراك و در سه مقطع تحصيلی با بيش از 12 رشته ورزشی برگزار می شود.

دمنه اظهار کرد: در اين دوره از رقابت ها 230 نفر از معلمان تربيت بدنی استان به عنوان داور و عوامل اجرايی، اداره كل آموزش و پرورش را یاری می کنند.

وی اضافه کرد: امسال بر مبنای سياست های اتخاذ شده توسط وزارت آموزش و پرورش مسابقات ورزشی دوره تحصيلی ابتدايی در اولويت قرار گرفته است.

معاون تربيت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: نفرات و تيم های منتخب و برتر اين دوره از مسابقات به عنوان نمايندگان استان به مرحله كشوری راه خواهند يافت.