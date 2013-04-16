به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت وینتیج کانفکشنز با استفاده از مواد و گرافیک با وضوح بالا توانسته جزئیات ظریف سیارات منظومه شمسی را روی آب نباتها نشان دهد تا بخشهای پیچیده هر سیاره بیشتر به چشم برسد.

این دختربچه دنیا را در مقابل چشمان خود گرفته است



آب نباتهایی که شبیه سیارات منظومه شمسی هستند

شرکت شکلات سازی وینتیج کانفکشنز با استفاده از گرافیک و مواد با وضوح بالا توانسته جزئیات ظریفت سیارات را روی آب نباتها چاپ کند

شرکت وینتیج کانفکشنز تولید آب نباتهای تصویری خوردنی را در بهار سال 2012 آغاز کرد، پس از آن درخواستها برای تولید آب نباتهایی با موضوعات و محورهای مختلف افزایش یافت.

بنیانگذار این شرکت گفت: ما با استفاده از جزئیات ظریف تصاویری با شفافیت مناسب ارائه کردیم. اکنون می توانیم موضوعات مختلف را روی آب نباتها چاپ کنیم. از این رو فکر کردیم که شاید ارائه یک مجموعه منظومه شمسی کاری خلاقانه است و می تواند برای کودکان آموزشی هم باشد.

آب نبات چوبی زحل در سمت چپ، و مشتری در سمت راست؛ شیوه ای بدیع برای نشان دادن اجزا منظومه شمسی

سیاره زهره در سمت چپ و زمین در سمت راست

منظومه شمسی دربرگیرنده خورشید و هشت سیاره دیگر است و پلوتون تا سال 2006 به عنوان نهمین سیاره در نظر گرفته می شد؛ اما پلوتون از آن سال به بعد به عنوان یک سیاره کوتوله در نظر گرفته می شود.

شریل کار اظهار داشت: هم بزرگسالان و هم کودکان آب نبات چوبی دوست دارند اما همه به مشاهده جزئیات زمین و زحل از نزدیک علاقمند هستند، این جزئیات حتی موجب می شود که نخواهید این آب نباتها را بخورید.