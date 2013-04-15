اعتماد مهم ترین اصل در مناسبات بین دولت و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، منوچهر متکی عصر دوشنبه در جمع دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به وضعیت کشور قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: مردم ایران اکنون حاکم بر سرنوشت خود بوده و خود تعیین کننده آینده کشور هستند.

وی ادامه داد: این در حالی است که دشمنان این نظام سعی دارند شرایط کشور را به گونه ای دیگر جلوه دهند که این امر نیز یکی دیگر از توطئه های آنها است.

وی گفت: در زمان پیش از انقلاب در تصمیم گیری ها برای امور مملکت کوچکترین توجهی به نظرات مردم نمی شد و تنها عامل اخذ تصمیمات دستوراتی بود که اربابان برای عاملان حکومت صادر می کردند، اما امروز مردم به خوبی تاثیر خود را تصمیم گیری های کشور مشاهده می کنند.

متکی در ادامه سخنان خود اعتماد را مهم ترین اصل در رابطه بین دولت و مردم دانست و گفت: دولت باید عملکرد خود را به صورت شفاف برای مردم که ولی نعمتان این انقلاب و نظام هستند بیان کند.

وی همچین از دستگاه های عمومی خواست که گزارشات صادقانه ای را از درآمدهای مالی به مردم ارائه کنند و تصریح کرد: دولت باید در راستای شناسایی و رفع مشکلات مردم گام بردارد.

متکی جایگاه دولت را استراتژیک دانست و اذعان داشت: این وظیفه مهم دولت است که با ارائه بهترین راهبردها برای مدیریت کشور در دوره خدمت خود بهترین و مناسب ترین تصمیمات را برای اداره کشور اخذ کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جایگاه ولایت فقیه ایدئولوژیک است، افزود: دولت جایگاه علمی ورود به مباحث تفسیر دین ندارد و جایگاه این مبحث در حوزه و دانشگاه تعریف شده است.

متکی انتخابات پیش رو را بسیار حساس دانست و افزود: امسال با تدبیر مقام معظم رهبری، به عنوان سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نامگذاری شده است و مردم هوشیار و آگاه ایران اسلامی نیز با حضوری چشمگیر در انتخابات پیش رو حماسه ای بزرگ و به یاد ماندنی خلق خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان در صحنه های کشور حرفهایی برای گفتن دارند، افزود: مسئولان باید به خواسته های این قشر توجه داشته باشند.

کاندیدای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: مسئولان باید با صدور بخشنامه هایی برگزاری مناظره های روشنگرانه و کرسی های آزاد اندیشی را مورد حمایت قرار دهند.

متکی حضور در انتخابات را وظیفه ملی و شرعی همه افراد جامعه دانست و تصریح کرد: حضور در پای صندوق های رای بهترین مکان برای ابراز نظر و شرکت در تصمیم گیری ها برای آینده مملکت است.

