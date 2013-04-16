درصد مقاوم سازی واحد های روستایی استان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در دیدار با مسئولان بنیاد مسکن استان زنجان فعالیت های بنیاد مسکن از بدو تاسیس تا کنون را مثمر ثمر ارزیابی کرد.



وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) توجه فراوانی به زاغه نشین ها و کپرنشین ها داشت و همواره بر توجه و رسیدگی به محرومان و مستضعفان سفارش می فرمود اظهار داشت: تاسیس نهاد هایی چون بنیاد 15 خرداد و بنیاد مسکن و غیره همگی به دلیل توجه و رسیدگی به وضعیت محرومان کشور بود که بر اثر خیانت های رژیم پهلوی نیازمند نان شب خود بودند.



استاندار زنجان تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را یکی از اقدامات ماندگار امام خمینی (ره) عنوان کرد و ادامه داد: یکی از زمینه های فعالیت بنیاد مسکن مقاوم سازی واحد های مسکونی است که خوشبختانه در این زمینه در استان و کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نحو مطلوبی عمل شده است.



رئوفی نژاد با اشاره به اینکه بنیاد مسکن طی چند سال گذشته جزو برترین دستگاه های کشور بوده است ادامه داد: حجم بیشتر فعالیت های بنیاد مسکن مربوط به حدود 8 سال گذشته است.



وی همچنین تهیه و اجرای طرح های هادی در روستا ها را بسیار مثبت و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اجرایی کرد طرح های هادی در روستاهای استان باعت تغییر چهره روستا ها و تبدیل آنها به مکان های گردشگری شده است.



استاندار زنجان به بازسازی مناطق زلزله زده کشور توسط بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: اگر ظرفیت و پتاسیل بنیاد مسکن نبود هیچ کس توانایی بازسازی در این سطح گسترده را نداشت.



رئوفی نژاد افزود: بنیاد مسکن ظرفیتی اثر گذار است.