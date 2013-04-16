سومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی صبح امروز سه‌شنبه 27 فروردین و با حضور بیش از 40 شرکت داخلی و خارجی فعال در این عرصه در فضای باز هتل المپیک تهران آغاز به کار کرد.

در بخش چاپ دیجیتال، حدود 40 شرکت فعالا در زمینه چاپ در فضای باز و تبلیغات شهری و نیز واردات مواد اولیه چاپ دیجیتال به عرضه تازه‌ترین محصولات خود می‌پردازند. همچنین در بخش نشر رومیزی هم سه شرکت معتبر تازه‌ترین دستاوردهای خود را در حوزه چاپ کتاب در تیراژ محدود ارائه می‌کنند.

کشورهایی که محصولات خود را در سومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی عرضه می‌کنند، عبارتند از: بلژیک، آلمان، سوئد، اتریش، جمهوری چک، ایتالیا، چین و ایالات متحده آمریکا.

جلال ذکایی، رئیس نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از ویژگیهای سومین دوره این نمایشگاه را حضور یک شرکت داخلی تولید بنر ایرانی برای اولین بار عنوان کرد.

همچنین به گفته وی این نمایشگاه در 2000 مترمربع از فضای باز محوطه هتل المپیک تهران برپا شده و شرکت‌های حاضر در آن در بخش‌های مختلف نمایشگاه که در سالن‌های A-B-C دایر است، به ارائه محصولات خود می‌پردازند.

ذکایی با بیان اینکه سومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی از امروز سه‌شنبه 27 فروردین تا جمعه 30 فروردین همه روزه از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در محل هتل المپیک تهران دایر است، یادآور شد: در ساعات فعالیت نمایشگاه و جهت تسهیل در رفت و آمد بازدیدکنندگان، خودروهای ون به صورت رایگان آنها را از ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی به سمت محل برگزاری نمایشگاه جابجا می‌کنند.

رئیس سومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی همچنین از آغاز مراسم افتتاحیه آن تا دقایقی دیگر (10:30) خبر داد و گفت: قرار است این مراسم با حضور روسای اتحادیه‌های مختلف حوزه چاپ از جمله اتحادیه چاپخانه‌داران، اتحادیه لیتوگرافان و اتحادیه انجمن چاپ دیجتال و جمعی از پیشکسوتان و فعالان این حوزه برگزار شود. ما از مدیرکل دفتر امور چاپ هم برای حضور در این مراسم دعوت کرده بودیم که گفت به دلیل برنامه کاری که با وزیر ارشاد دارد، این امکان برایش وجود ندارد و از این بابت عذر خواست.