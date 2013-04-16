10 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه برق و نصب ترانسفورماتور بخش مرکزی دهلران هزینه شد

نصرالله احمد بیگی در گفتگو با مهر گفت: باتوجه به فرا رسیدن فصل گرما این اداره اصلاح شبکه های بخش مرکزی که ضعف ولتاژ داشته اند در دستور کارخود قرار داده است.

وی بیان داشت: در بخش مرکزی برای توسعه واصلاح شبکه چهار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و چهار کیلومتر خط فشار متوسط احداث شده است.

رئیس اداره برق شهرستان دهلران اظهار داشت: با بررسی کارشناسان این اداره نقاط داری ضعف ولتاژ بخش مرکزی مشخص شده و 9 ترانسفورماتور نصب شده است.

وی افزود : برای اصلاح شبکه و نصب ترانسفورماتور در حوزه مرکزی 10میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع هزینه شده است.

احمد بیگی گفت: برای ضعف ولتاژ روستاهای بخش موسیان که داری مشکل هستند سه ترانسفورماتور نصب شده که نصب شش ترانسفورماتور دیگر در دستور کار این اداره است.

وی بیان داشت: در بخش موسیان تاکنون اصلاح شبکه فشار ضعیف 9 روستا انجام شده و تمام شبکه مسی جمع آوری و به جای آن کابل خود نگهدار استفاده شده است.

رئیس اداره برق شهرستان دهلران گفت: برای اصلاح و نصب ترانسفورماتور در بخش موسیان تاکنون هشت میلیارد ریال هزینه شده است.