10 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه برق و نصب ترانسفورماتور بخش مرکزی دهلران هزینه شد

نصرالله احمد بیگی در گفتگو با مهر گفت: باتوجه به فرا رسیدن فصل گرما این اداره اصلاح شبکه های بخش مرکزی که ضعف ولتاژ داشته اند در دستور کارخود قرار داده است.
وی بیان داشت: در بخش مرکزی برای توسعه واصلاح شبکه چهار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و چهار کیلومتر خط فشار متوسط احداث شده است.
رئیس اداره برق شهرستان دهلران اظهار داشت: با بررسی کارشناسان این اداره نقاط داری ضعف ولتاژ بخش مرکزی مشخص شده و 9 ترانسفورماتور نصب شده است.
وی افزود : برای اصلاح شبکه و نصب ترانسفورماتور در حوزه مرکزی 10میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت توزیع هزینه شده است.
احمد بیگی گفت: برای ضعف ولتاژ روستاهای بخش موسیان که داری مشکل هستند سه ترانسفورماتور نصب شده که نصب شش ترانسفورماتور دیگر در دستور کار این اداره است.
وی بیان داشت: در بخش موسیان تاکنون اصلاح شبکه فشار ضعیف 9 روستا انجام شده و تمام شبکه مسی جمع آوری و به جای آن کابل خود نگهدار استفاده شده است.
رئیس اداره برق شهرستان دهلران گفت: برای اصلاح و نصب ترانسفورماتور در بخش موسیان تاکنون هشت میلیارد ریال هزینه شده است.
وی بیان داشت: یکی از عمده ترین مشکلات ضعف ولتاژ در روستاهای بخش موسیان انشعاب های غیر مجاز است که بعضی از افراد به صورت غیر قانونی استفاده می کنند که امسال با برنامه ریزهای انجام شده پلیس ویژه برق به صورت روزانه در سطح شهرستان اقدام به گشت زنی می کند.
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