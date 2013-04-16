هفته هم بستگی طلاب با مقاومت سوریه در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه هفته همبستگي طلاب با مقاومت سوريه که شامگاه دوشنبه در سالن همایش مدرسه معصومیه قم برگزار شد عدنان محمود سفير سوريه طي سخناني گفت: دولت سوریه در مسیر خود برای مقابله با این هجمه دشمنان به دنبال اجابت تقاضاهای مردم است و بسته قانونی در حوزه اداره داخلی، انتخابات و قانون اساسی جدید تهیه شده که به همه درخواست های مردم سوریه پاسخ گو است.



وی جنگ سوریه را جنگی فکری و عقیدتی ذکر کرد و گفت: در این جنگ دشمنان به دنبال واژگون کردن مفاهیمی هستند که ما به آن ها تکیه کرده ایم و در این جریان از رهبر و ملت ایران به خاطر موضع گیری بر علیه حملاتی که در سوریه صورت گرفته است تقدیر می کنیم.



سفیر سوریه در ایران حمله علیه این کشور را دارای سابقه ای 10 ساله عنوان کرد و افزود: از زمانی که سوریه تصمیم بر روابط مستحکم با ایران و دفاع از مقاومت در منطقه گرفت، دشمنی بر علیه خود را شاهد بود و برهمین اساس جنگ جدید بر ضد سوریه حلقه جدید از سلسله زنجیر وار دشمنی با ما در محور مقاومت است.



وی هجمه غربی آمریکایی بر علیه سوریه را هجمه ای بر علیه محور مقاومت در منطقه است ذکر کرد و گفت: در راس این محور جمهوری اسلامی ایران و سوریه هستند که دو محور اساسی را در مقابل ایالات متحده تشکیل داده اند و تکیه گاه اصلی که این هجمه به آن تکیه کرده آن چیزی است که در جهان عرب به عنوان بهار عربی در ضمن عناوین دمکوراسی و تغییر داخلی در حوزه های سیاست و اقتصاد شناخته می شود.



عدنان محمود به ارتباطی که بین اطراف شرکت کننده در این هجمه و رهبران آن با آمریکا و غرب وجود دارد اشاره کرد و بیان داشت: هدف نهایی آن ها این است که به نفع اسرائیل، دشمن اول سوریه را ایران عنوان کنند و می خواهند با زور دست به این تغییر بزنند.



وی ابراز داشت: عناصر تکفیری بیش از 40 کشور از جمله عربستان، ترکیه و قطر در اغتشاشات کشور ما حضور دارند و مسیری که دولت سوری برای مقابله با این هجمه ترسیم کرده اجابت همه تقاضاهای مردم است.



سفیر سوریه در ایران تصریح کرد: دولت سوریه مرزی بین درخواست های ملت و حمله غربی آمریکایی قائل شده که به دست آمریکا و غرب برای از بین بردن این کشور طراحی شده است.



وی در پایان گفت: ارتش عربی سوریه در راه پیروزی علیه تروریست ها در کلیه استان های سوریه هستند و پایان کار گروه های تکفیری نزدیک است.



در ادامه اين مراسم دبیرهفته همبستگی با مقاومت مردم سوریه گفت: به عنوان طلاب نخبه حوزه علمیه وظیفه داریم صحبت های رهبر معظم انقلاب را فرمانی عملیاتی تلقی کنیم و ایشان ابراز کرده اند که باید نسبت به مسایل جهانی و بیداری اسلامی حساس باشیم.



امیر امیرگان افزود: وظیفه داریم از نقش پر رنگ سوریه در حمایتی که از مقاومت و حزب الله و دشمنی با رژیم صهیونیستی داشته است تجلیل کنیم و از بشار اسد و ملت این کشور تقدیر کنیم.



وی بیان داشت: همزمان با برگزاری هفته همبستگی با مردم سوریه به سربازان بی تدبیر رژیم صهیونیستی هشدار می دهیم که با هر گونه جسارت به اماکن مقدس شیعیان در سوریه برخورد خواهیم کرد.



وی برنامه های هفته همبستگی با مقاومت سوریه را برنامه هایی نمادین ذکر کرد و افزود: تا یک هفته هر روز مراسم داریم و دیدار با علما، برگزاری نمایشگاه عکس مقاومت در سوریه، نواخته شدن زنگ مقاومت سوریه در مدارس آموزش و پرورش و برگزاری کارگاه تخصصی تحلیل و بررسی مسایل سوریه از اهم برنامه های ما هستند.



در پایان مراسم افتتاحیه نیز با حضور سفیر سوریه در ایران از خانواده جمعی از شهدای مقاومت این کشور تجلیل شده و طلاب نیز با شعارهای یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از مقاومت مردم سوریه اعلام کردند.