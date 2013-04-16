9 چالش دولت آینده/ تشکیل کمیته حقوقی بخشنامه‌ ارزی بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به طرح های مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد مسایل اقتصادی گفت: از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد عملکرد بانک ها نسبت به بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی استعلام صورت گرفته است تا چگونگی اجرای این بخشنامه به رای گذاشته شود. ضمن اینکه قرار است یک کمیته حقوقی در این رابطه فعال شود اما لازمه این کار داشتن اطلاعات است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بازنگری در مسایل عمومی کشور ضروری است که به این منظور ارزیابی حسابرسی از مدیریت اجرایی کشور در 8 سال اخیر در حال انجام است.

وی با اشاره به ضرورت انتخاب مناسب در مدیریت اجرایی آینده کشور از جمله معضلات پیش روزی دولت آینده را اشتغال و بیکاری دانست و تصریح کرد: خالص اشتغال کشور بر اساس آمار مجلس صفر است و هم اکنون در شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد و تورم مشکلات عدیده ای وجود دارد.

آل اسحاق با اشاره به استخراج 9 چالش اقتصادی کشور و گنجاندن آن در برنامه سال 92 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بی ثباتی و تلاطم بازار ارز، نحوه عمل در مورد یارانه ها، نظام تامین مالی بنگاه ها، تعامل با دنیا، چگونگی اداره بنگاه های اقتصادی و مداخلات دولت، محیط زیست و آلودگی های آن، تورم بالای 20 درصدی، وضعیت سلامت، مسکن و آموزش و پرورش از جمله موارد دیگری است که چالش پیش روی دولت آینده به شمار می رود.

وی در ادامه با اشاره به بالا رفتن هزینه های سلامت در کشور و عدم توجه دولت به آن خاطرنشان کرد: از جمله مسایل اساسی کشور این است که هزینه سلامت در سال 91 معادل 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این رقم تنها 15 هزار میلیارد تومان از سوی بیمه ها پرداخت شده است و مابقی را خود مردم تامین کرده اند در حالی که دولت باید سهم بالاتری داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر سالانه به 300 تا 500 هزار شغل نیاز داریم که با توجه به اینکه دهه شصتی ها هم اکنون در حال ادامه تحصیل در مدارج بالا هستند و به زودی وارد بازار کار می شوند پیش بینی می شود تا دو سه سال آتی ورودی 5 میلیون نفری به بازار کار را شاهد باشیم.