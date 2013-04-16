جایگاههای موجود گاز طبیعی در آمل پاسخگوی نيازهاي شهروندان نیست

ابراهیم پوریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد جايگاههاي عرضه گاز طبيعي موجود در استان پاسخگوي نيازهاي مخاطبان نيست و بايد افزايش يابد.

وی یادآورشد: یک مجوز ایجاد جایگاه عرضه سوخت در جاده هراز بعد از تونل وانا به متقاضی آن داده شده و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

رئیس ناحیه پخش فرآورده های نفتی آمل تصریح کرد: بیشترین میزان سوخت عرضه شده در یک ماه گذشته در این شهرستان به ویژه در تعطیلات نوروزی مربوط به مسافران ورودی و عبوری از جاده هراز بوده است.

وی از افزایش تعداد جایگاه های عرضه سوخت چندمنظوره در این شهرستان و رسیدن به وضعیت مطلوب در مازندران خبر داد.

پوریزدانی گفت: سه جایگاه جدید عرضه سوخت چند منظوره در شهرستان آمل در حال ساخت بوده که از این تعداد دو جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی است.

وی افزود: این جایگاه ها به ترتیب در جاده های پرتردد و اصلی آمل به محمودآباد، آمل به فریدونکنار و آمل به چمستان نور در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

رئیس ناحیه پخش فرآورده های نفتی آمل ادامه داد: بهره برداری از یک جایگاه تا یک ماه آینده و دو جایگاه دیگر تا نیمه نخست امسال انجام خواهد شد.