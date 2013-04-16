چندین هزار هکتار اراضی کشاورزی فشافویه در معرض نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم رئوف صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از منابع تأمین آب مورد نیاز سه هزار هکتار اراضی کشاورزی این مناطق آبهای فصلی رودخانه کن بود که متأسفانه با اقدام غیرکارشناسانه شهرداری تهران این رودخانه به سمت دریاچه مصنوعی چیتگر هدایت شده و زمینهای کشاورزی در معرض نابودی قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که با وجود این منبع آب کشاورزی نیز همواره کمبود و محدودیت منابع آب در منطقه فشافویه وجود داشته است.

فشافویه انبار غله استان تهران بوده است

رئوف ادامه داد: فشافویه با چندین هزار هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز در گذشته قطب کشاورزی کشور بوده و موسوم به دشت طلایی و انبار غله استان تهران بوده است که به دلیل کمبود آب بخش اعظم اراضی بایر شده اند و با ادامه روند این موضوع بخشی از اراضی باقیمانده نیز نابود خواهند شد.

وی عنوان داشت: در سالی که از جانب مقام معظم رهبری سال حماسه اقتصادی نام گرفته، این گونه تصمیمات که به قیمت از بین رفتن فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی و افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی است، منطقی نخواهد بود.