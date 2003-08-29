مدير انتشارات بوستان كتاب قم : ناشران كتب ديني به ذائقه مخاطب بيش از نياز بازار توجه دارند

حجت الاسلام محمد كاظم شمس ، مدير انتشارات بوستان كتاب قم در گفتگو با خبرنگار فرهنگي " مهر " با بيان اين مطلب در مورد كميت كتابهاي ديني منتشر شده افزود : تعداد كاري كه در حوزه كتابهاي ديني منتشر مي شود بسيار خوب است ، البته اين در مورد تمام ناشران صادق نيست اما اغلب ناشران حوزه دين به ويژه ناشراني كه به مراكز خاصي وابسته هستند با تعهدات خاص و انگيزه و دغدغه بيشتري فعاليت كرده و 70 درصد توليدات آنها با توجه به نيازهاي جامعه عرضه شده است .

اين ناشر معتبر كتب ديني افزود : اما ناشراني هم هستند كه براي بالا رفتن فروش و جلب رضايت مخاطب دست به چاپ كتابهاي عامه پسند و بازاري مي زنند ، آنها به ذائقه مخاطب توجه مي كنند غافل از اين كه هميشه نمي توان به مذاق و سليقه مخاطب تن داد و گاهي هم بايد نيازهاي آن مقطع از زمان را سنجيد و باتوجه به آن كتاب منتشر كرد .

وي در ادامه تصريح كرد : مثلا در شوراي انتشارات بوستان كتاب قم نيازها بررسي مي شود و با توجه به نيازهاي جامعه ، كتاب منتشر شده و يا تجديد چاپ مي شود و اگر كتابي مورد توجه واقع نشده از دور چاپ خارج مي شود، در مجموع كار بسيار زيادي از جانب ناشران انجام شده اما رفع نياز نمي كند ، زيرا حجم بازار و مخاطب بالاست و هرچه فعاليت در اين زمينه انجام شود باز هم پاسخگو نيست .

حجت الاسلام شمس با اشاره به اين كه در دنياي مدرن بايد از امكانات مدرن براي انتقال پيام بهره برد گفت : امروز عصر اطلاعات است ، دنيا با ابزار مدرن پيام خود را به ما منتقل مي كند ، ما هم بايد از همان شيوه براي دفاع و تبليغ بهره بگيريم ، نخست وزير اسبق رژيم اشغالگر قد س چندي قبل گفت : " راه مقابله با جمهوري اسلامي ايران مقابله نظامي نيست با استفاده از ماهواره با ايران مقابله كنيد" ، خوب وقتي دشمن چنين برنامه هايي براي ما تدارك ديده ماهم بايد از همين طريق با آنها مقابله كنيم وحتي از اين ابزار براي تبليغ استفاده كنيم .