دادن امتیاز تشویقی به اساتید برای تدریس در پردیس پولی 

دکتر مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پردیس دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اردیبهشت ماه در رشته هایی مانند برق، مکانیک و علوم پایه که بیشترین قدمت را در دانشگاه دارند در مقطع تحصیلات تکمیلی راه اندازی می شود.

وی دلیل تاخیر در راه اندازی پردیس دانشگاهی را برنامه ریزی برای افزایش کیفیت دوره هایی که در این پردیس برگزار خواهد شد، عنوان کرد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرتصریح کرد: دانشگاه خواجه نصیر امکان این را داشت که سال گذشته پردیس دانشگاهی را راه اندازی و دانشجوی مازاد بر ظرفیت یا نوبت دوم پذیرش کند، اما برگزاری دوره‌هایی با کیفیت، اولویت دانشگاه در راه اندازی این پردیس بود بنابراین افتتاح آن به زمانی موکول شد که دانشگاه بتواند به بهترین نحو خدمات ارایه کند و کیفیت دوره‌هایی که در این پردیس ها ارایه می شود با دوره‌های دانشگاه برابری کند.

وی تصریح کرد: تا انجا که امکان داشته باشد اساتید دانشگاه خواجه نصیر در پردیس دانشگاهی دانشگاه تدریس خواهند کرد و برای همین تسهیلات تشویقی نیز پیش بینی کرده‌ایم تا برای تدریس در پردیس مذکور ترغیب شوند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به دوره های مجازی دانشگاه اشاره کرد و گفت: در دوره های مجازی هم سعی شده کیفیت اولویت اول باشد به طوریکه اکثر اساتید این دوره ها استادیار به بالا هستند.