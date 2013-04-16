ارتش با قاطعیت آماده پاسخگویی به هر نوع تهدیدی است/ بهره گیری از جدیدترین امکانات در حوزه نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منوچهر کاظمی صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که در محل ستاد فرماندهی ارتش در غرب کشور برگزار شد ضمن تبریک این روز از توفیق پوشیدن لباس ارتش جمهوری اسلامی ایران اباز خرسندی کرد و گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیش از سه دهه فعالیت مستمر را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص ارتش و لزوم حضور آن در کنار مردم انقلابی گفت: به اعتقاد من این روز هم چون 22 بهمن یوم الله بوده و از جمله ایامی است که برای ما منشا خیر و برکت در نظام الهی بوده و اهمیت و الهی بودن این ایام بر هیچپ کس پوشیده نیست.

امیر کاظمی گفت: امام خمینی (ره) در زمان رژیم پهلوی از ارتش حمایت کرد که این تصمیم مدبرانه باعث خیر و برکت برای نظام جمهوری اسلامی شد و از همان زمان تا کنون نیز ارتش به دفاع ملت و کیان ایران اسلامی پرداخته و در تمام عرصه ها حضوری پررنگ را نشان داده است.

وی با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس 48 هزار شهید را تقدیم این نظام کرده گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان کرمانشاه حدود 5 هزار و 500 شهید و 7 هزار و 11 جانباز و دو هزار و 725 آزاده را تقدیم نظام کرده است.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه غرب کشور گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از دفاع مقدس نیز در دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حضوری فعال داشته و هم اکنون نیز به پاسداری از این مرزها می پردازد.

وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در مرزهای استان کرمانشاه توسط نیروی ارتش داشت و گفت: در سال گذشته بیش از 725 قبضه سلاح، 28 هزار و 760 بطر مشروبات الکلی و حدود 4 هزار و 498راس احشام و 158 نفر مترددینی که قصد عبور غیر مجاز از مرزهای استان کرمانشاه را داشتند شناسایی و کشف کرد.

امیر کاظمی ادامه داد: هم چنین ارتش جمهوری اسلامی در مباحث دیگری چون پاکسازی میادین مین حضوری فعال داشته و تا کنون بیش از 348 هزار و 980 هکتار از اراضی آلوده به مین را پاکسازی و منهدم کرده است.

وی تصریح کرد: پاکسازی میادین مین به این معنی نیست که هیچ مینی وجود ندارد بلکه به علت تغییرات زمین و یا اشتباهات انسانی ممکن است تعداد معدودی مین و گلوله عمل نکرده وجود داشته باشد اما بخش اعظمی از این میادین پاکسازی شده است.

وی گفت: در این راستا ارتش جمهوری اسلامی در منطقه غرب بیش از بیش از 105 شهید و 227 جانباز را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه غرب کشور از دفاع و رصد آسمان منطقه غرب توسط پدافندهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در این منطقه به صورت شبانه روزی به عنوان یکی از مهمترین عملیات های ارتش غرب کشور یاد کرد.

وی کسب آمادگی لازم و ارتقای آمادگی رزمی با برگزاری آموزش های تخصصی و رزمایش های مختلف در طول سال را از دیگر اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب برشمرد.

امیر کاظمی برگزاری برنامه های فرهنگی توسط ستاد عقیدتی سیاسی نیروی ارتش در جهت تقویت بنیه فرهنگی معنوی نیروهای ارتش و برنامه ریزی در این زمینه را از دیگر اقدامات ارتش غرب دانست.

وی هم چنین در حوزه ارتقا معیشت به احداث 3 هزار واحد مسکونی و واگذاری آن تا پایان سال توسط نیروی ارتش در استان کرمانشاه اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات و ماموریت های ارتش در حوزه های امنیتی و قبل ذکر نیست گفت: تا بستر امنی فراهم نباشد در خیلی از زمینه ها توفیقی حاصل نمی شود و ارتش جمهوری اسلامی نقش مهمی را در تامین امنیت به عهده دارد.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه غرب کشور در بخش دیگر برنامه های هفته ارتش جمهوری اسلامی را در استان کرمانشاه اعلام کرد و گفت: عطر افشانی و گلباران مزار شهدا و تجدید میثاق با آنها و آرمان های انقلاب اسلامی،دیدار با خانواده های معظم شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه ، دیدار فرماندهان ارتش با استاندار کرمانشاه، اجرای سان و رژه در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت همزمان در شهرستان کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب، حضور فرماندهان در نمازهای جمعه استان کرمانشاه و پرش چتر بازان تیپ 55 هوابرد شیراز در مقابل جایگاه رژه را از جمله برنامه های نیروی ارتش در استان کرمانشاه برشمرد.

وی هم چنین برگزاری مراسماتی با حضور خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در طی هفته ارتش و تجلیل از آنان را از دیگر برنامه های ارتش جمهوری اسلامی استان کرمانشاه در هفته ارتش اعلام کرد.

امیر کاظمی اجرای طرح ثامن الائمه را در جهت اصلاح ساختار سازمانی ارتش و چابک سازی و ارتقای قابلیت های ارتش و نیروی زمینی را از جمله فعالیت های ارتش برشمرد و گفت: این طرح در 4 استان غربی به مرکزیت کرمانشاه برگزار شد و در راستای آن قرارگاه عملیاتی منطقه غرب اصلاح و به قرار گاه غرب تبدیل می شود.

وی از حضور نیروی ارتش در کنار مردم در جهت تحقق شعار امسال خبردادو گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران چون دیگر سنوات دست در دست مردم رای و شور حماسی را به نمایش گذاشته و از تمام ظرفیت های خود در جهت تامین امنیت و حتی انتقال صندوق های رای استفاده خواهد کرد و در این زمینه آمادگی کامل خود را اعلام می دارد.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه غرب کشور در بخش دیگر از سخنان خود به بحث تعریض گردنه پاتاق اشاره کرد و گفت: طبق آخرین هماهنگی های صورت گرفته با مدیر کل راه و سازی، ما موافقت خود را با انفجارهای احتمالی در جهت تعریض گردنه اعلام کرده و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

وی به برگزاری رزمایش متحرک هوایی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اقدام روتین و برنامه های آموزشی در جهت ارتقا توان دفاعی خود استفاده کرد ه و در این راستا نیز از نیروهای متخصص و مجرب بهره می گیرد.

امیر کاظمی از استفاده نیروی ازتش از مجهزترین امکانات و جدیدترین تجهزات خبرداد و گفت: ارتش جمهوری اسلامی هم اکنون در حوزه شبیه سازها، ارتباط و مخابرات و... از به روز ترین امکانات دنیا بهر گرفته و با توجه به زمان، مکان و نوع تهدید آمادگی مقابله دارد.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه غرب کشور در پایان گفت: ارتش جموهوری اسلامی ایران آمادگی مقابله با هر گون تهدیدی را دارست و ما آنچه را که در راستای آمادگی رزمی در حوزه نرم افزار و سخت افزار در جهت آموزش و گزینش نیروی انسانی و ارتقای توان رزمی نیاز داریم به کار گرفته و به روزترین تجهیزات دنیا در این زمینه را در اختیار داریم.

