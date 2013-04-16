50 روستای جدید تحت پوشش خدمات آبفار لرستان قرار گرفت/ تقدیر از رسانه ها

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت رسانه ها در زمینه افزایش سطح پوشش آبفار در روستاها اظهار داشت: فرهنگسازی مطبوعات، خبرگزاری ها و به ویژه صدا و سیما در این زمینه قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: با فرهنگسازی و اطلاع رسانی صورت گرفته در ماههای پایانی سال گذشته 50 روستای دیگر تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان یادآور شد: این روستاها دارای پنج هزار و 82 مشترک هستند که با قرار گیری آنها زیر پوشش خدماتی این شرکت روند خدمات رسانی به این روستاییان ساماندهی خواهد شد.

کاکاوند خواستار استمرار همکاری رسانه ها به منظور ترغیب و تشویق روستاییان به قرارگیری تحت پوشش خدمات این شرکت شد.

وی همچنین به موانع پیش روی این شرکت برای آبرسانی به روستاها اشاره کرد و گرانی تجهیزات و امکانات آبرسانی و همچنین کمبود اعتبارات را از دلایل کندی روند در این زمینه برشمرد و گفت: قیمت برخی تجهیزات از جمله کنتور و اتصالات در این مدت چندین برابر شده است.