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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

کاکاوند در گفتگو با مهر:

50 روستای جدید تحت پوشش خدمات آبفار لرستان قرار گرفت/ تقدیر از رسانه ها

50 روستای جدید تحت پوشش خدمات آبفار لرستان قرار گرفت/ تقدیر از رسانه ها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان گفت: 50 روستای دیگر تحت پوشش خدمات این شرکت قرار گرفتند.

علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت رسانه ها در زمینه افزایش سطح پوشش آبفار در روستاها اظهار داشت: فرهنگسازی مطبوعات، خبرگزاری ها و به ویژه صدا و سیما در این زمینه قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: با فرهنگسازی و اطلاع رسانی صورت گرفته در ماههای پایانی سال گذشته 50 روستای دیگر تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان یادآور شد: این روستاها دارای پنج هزار و 82 مشترک هستند که با قرار گیری آنها زیر پوشش خدماتی این شرکت روند خدمات رسانی به این روستاییان ساماندهی خواهد شد.

کاکاوند خواستار استمرار همکاری رسانه ها به منظور ترغیب و تشویق روستاییان به قرارگیری تحت پوشش خدمات این شرکت شد.

وی همچنین به موانع پیش روی این شرکت برای آبرسانی به روستاها اشاره کرد و گرانی تجهیزات و امکانات آبرسانی و همچنین کمبود اعتبارات را از دلایل کندی روند در این زمینه برشمرد و گفت: قیمت برخی تجهیزات از جمله کنتور و اتصالات در این مدت چندین برابر شده است.

کد مطلب 2033510

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