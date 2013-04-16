احداث تصفیه خانه مشگین شهر کارشناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح سه شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر تصفیه خانه تکمیل شده مشگین شهر به دلیل عدم تناسب حجم آن با جمعیت منطقه از جمله طرحهایی است که انتقادات بسیاری را به سوی خود متوجه کرده است.

وی افزود: بنابراین احداث تصفیه خانه دوم صرفا برای آبرسانی به 14 روستا باید کارشناسی شده و از نظرات مشاور استفاده شود.

نکیزاد با بیان اینکه در آخرین پیشنهادات ارائه شده پرورش ماهی در سد سبلان به دلیل احتمال آلودگی آب شرب منتفی شده بود، ادامه داد: در صورتی که آب شرب 15 روستا و سه شهر فخر آباد، رضی و مرادلو به طریق دیگری تامین شود می توان طرحهای شیلات و پرورش ماهی در قفس را نیز در این محدوده اجرا کرد.

وی تاکید کرد: ضروری است برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ها و به ویژه تامین نیازهای مهم آبی اولویتهای اجرایی این حوزه به درستی مشخص شود.

اصرار آبفای روستایی برای احداث تصفیه خانه منطقی نیست

استاندار اردبیل تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به مطالعه منطقه و براساس نظرات کارشناسان آب منطقه ای استان احداث تصفیه خانه فاقد ضرورت است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه نظر آب و فاضلاب روستایی به دلیل خرید زمین تصفیه خانه مخالف نظر مشاور است اما باید با کارشناسی و تشخیص ضرورت نسبت به احداث یا عدم احداث تصفیه خانه دوم اقدام شود.

نیکزاد تاکید کرد: تشخیص کارشناسی احداث مخازن و تصفیه خانه های آب شرب بر عهده آب منطقه ای است و سایر دستگاهها باید از نظرات این اداره تبعیت کنند.

دستگاههای اجرایی در طرح انتقال آب قزل اوزن همکاری نکردند

استاندار اردبیل در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی مطالعات طرح انتقال آب رود قزل اوزن اضافه کرد: در اجرای این مهم برخی دستگاهها با تک رایی همکاری لازم را نداشتند.

وی افزود: به دلیل اهمیت طرح ضروری است جلسه ای با حضور تمامی دستگاههای دخیل برگزار و نسبت به اجرای این مهم تصمیم واحدی اتخاذ شود.