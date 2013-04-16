کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: یکی از کارهای بسیار خوبی که در گذشته در فوتسال قم انجام شده است، برگزاری رقابت های لیگ رده های سنی مختلف این رشته در سطح استان بوده که به کشف استعدادهای ناب فوتسال قم منجر شده است.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت های مهم هیئت فوتبال استان قم در سال جدید این است که تیم های باشگاهی ما با انسجام و هدف مشخص در لیگ های کشور حضور یابند، انسجام و حمایت مالی مناسبی داشته باشند و بتوانند از اعتبار فوتبال و فوتسال قم دفاع کنند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم یاد آور شد: اسامی تیم های قمی به مسابقات لیگ زیر گروه فوتسال باشگاه های کشور در حالی ارسال شد که در رده سنی نوجوانان تیم فوتسال نوجوانن پارسا نماینده قم خواهد بود و امیدوارم که بتواند به جایگاه و عنوانی شایسته دست یابد.

وی اضافه کرد: همچنین تیم فوتسال میعاد به عنوان نماینده فوتسال قم در مسابقات لیگ زیر گروه رده سنی جوانان باشگاه های کشور حضور می یابد تا با بازیکنان مستعدی که در ترکیب خود دارد بتواند از اعتبار فوتسال قم در کشور دفاع کند.

بهرامی ادامه داد: قم همواره استانی تاثیر گذار و موفق در فوتسال کشور بوده و در مسابقات مختلف این رشته ورزشی در رده های سنی مختلف در سطح کشور همواره بین تیم های برتر قرار داشته، به همین خاطر تلاش ما تداوم این موفقیت ها است.

رئیس هیئت فوتبال استان قم اضافه کرد: از زمانی که مسئولیت این هیئت را پذیرفته ام در کنار تمام برنامه های متنوعی که برای توسعه بیش از پیش و تحول در فوتبال قم داریم، برای تداوم موفقیت های فوتسال نیز کارهای بسیار خوبی انجام خواهد پذیرفت.

وی یاد آور شد: فوتسال قم در فصل قبل رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور شرایط بسیار خوبی برای رسیدن به اولین قهرمانی در تاریخ حضور در این مسابقات داشت اما به نظر من باید با انسجام بیشتری وارد لیگ برتر شویم تا سرانجام به هدفی که به دنبال آن هستیم دست یابیم.

بهرامی در ادامه از حضور تیم های فوتبال و فوتسال باشگاهی قم در لیگ های باشگاه های کشور خبر داد و اضافه کرد: همانند سال های گذشته امسال نیز تیم های فوتبال و فوتسال قم در لیگ های مختلف کشور حضور می یابند، اما مهم نحوه این حضور است.