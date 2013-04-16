مجوز مرکز زمین شناسی شرق کشور برای خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح سه شنبه در اولین ستاد اجرایی معدن استان، با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت معدنی بسیار خوبی است، اظهارداشت: برای توسعه و گسترش معادن استان مجوز مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدن شرق کشور در بیرجند صادر شده است.

وی اضافه کرد: این مجوز در اسفند ماه سال گذشته به استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان مشکلاتی در زمینه استعلامات و معادن کشف شده توسط افراد وجود دارد، افزود: این مشکلات باید در کمترین زمان ممکن مرتفع شده و زمینه بهره برداری از معادن فراهم شود.

رشید تاکید کرد: ظرفیت ها و پتانسیل های بخش معدن استان با اولویت فراخوان مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی از استقرار مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدن شرق کشور با صدور این مرکز خبر داد و گفت: این مهم فرصت مطلوبی برای توسعه معادن و به دنبال توسعه اقتصادی در استان است.

رشید با اشاره به اینکه هم اکنون اطلاعاتی در ارتباط با زمین شناسی در استان وجود دارد، افزود: اطلاعات موجود در استان باید تکمیل شده و یک مجموعه جامع و کارشناسی شده ای در استان مصوب شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از نظر تعداد معادن در رتبه 12 کشور قرار داشته است، افزود: با الحاق شهرستان طبس جایگاه استان به رتبه هشتم کشور ارتقاء می یابد.

رشید در خصوص تعداد معادن استان، تصریح کرد: با الحاق شهرستان طبس به استان، تعداد پروانه های صادره در بخش معدن 316 فقره است.

وی عنوان کرد: تعداد پروانه های صادر شده در کشور هفت هزار و 36 فقره است.

ذخیره قطعی معادن خراسان جنوبی 1.44 میلیارد تن

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ذخیره قطعی معادن کشور 40 میلیارد تن است، افزود:این رقم در استان 1.44 میلیارد تن است.

رشید میزان ذخیره قطعی استان را در حال حاضر 6.5 میلیون تن برآورد کرد.

وی با اشاره به اینکه اشتغال ایجاد شده بخش معدن استان 114 هزار و 502 نفر بوده است، عنوان کرد: این رقم در استان شش هزار و 225 نفر است.

رشید با اشاره به اینکه تعداد معادن استان در سال 84، بالغ بر 122 معدن بوده است، افزود: این رقم در حال حاضر به 316 معدن افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعداد معادن استان بدون احتساب شهرستان طبس 242 معدن است.

استاندار خراسان جنوبی خواستار ابلاغ تسهیلات برای بهره برداری از معادن اکتشافی استان شد و گفت: در این زمینه بانک های عامل استان اهتمام ویژه ای داشته باشند.