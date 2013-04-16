شوراهای حل اختلاف به معاونت ارتقاء می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین قره باغی روز سه شنبه در بازدید از ساختمان شورای های حل اختلاف قزوین گفت: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور به زودی به معاونت قوه قضائیه ارتقاء خواهد یافت.



معاون اداری و مالی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در این بازدید از روند پیشرفت ساخت و ساز ابراز خرسندی کرد و افزود: امیدواریم با این میزان پیشرفت بتوانیم این پروژه مهم را در هفته قوه قضائیه به بهره برداری برسانیم.



قره داغی در ادامه این دیدار در خصوص شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 87 کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاری 16 مرداد ماه همان سال به تائید شورای نگهبان رسید و آئین نامه آن در 16 فروردین سال 88 به تائید و تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه رسید.



این مسئول بیان کرد: بر اساس ماده دو از فصل دومِ این آئین نامه، سياستگذاري، برنامه ‌ريزي و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهد بود و رئيس مرکز توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.



وی هدف از تأسيس شوراي حل اختلاف را كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است دانست.



معاون اداری مالی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور یادآورشد: در حال حاضر این مرکز دارای دو معاونت و سه مدیریت نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات شوراهای حل اختلاف، مدیریت برنامه ریزی و امور فررهنگی شوراهای حل اختلاف و مدیریت پشتیبانی و تجهیز شوراهای خل اختلاف است.



وی افزود: با موافقت ریاست قوه قضائیه مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور به معاونت قوه قضائیه ارتقاء یافته که این تغییر در حال طی مراحل اجرایی است.

