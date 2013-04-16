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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

قهرمانی عنوان کرد:

بیش از 1500 خیر ایتام زابل را حمایت می کنند

بیش از 1500 خیر ایتام زابل را حمایت می کنند

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدير کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان زابل گفت: تعداد یک هزار و 887 نفر خیر از ایتام سیستان حمایت می کنند.

محمد مهدی قهرمانی در گفتگو با مهر گفت: این تعدا افراد خیر حمایت مادی و معنوی  تعداد 3 هزار و 569 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان زابل را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه حامیان این کودکان یتیم 15 میلیارد و 318 میلیون ریال در سال گذشته مالی به این نهاد داشتند افزود: طرح اکرام یتیمان از نیمه دوم سال 1378 توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) به اجرا در آمده است و به موجب آن حمایت مالی از ایتام تحت حمایت این نهاد به خیران و حامیان واگذار شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح افراد خیرسرپرستی یک یا چند یتیم را برعهده گرفته و ماهیانه مبلغ 300 هزار ریال برای حمایت از یتیم انتخابی پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه کمک های خیران نقش بسزایی در رسیدگی و حمایت از این کودکان و نوجوانان دارد ادامه داد: در سال جاری نیز یکی از حامیان ایتام نسبت به اهدای يك سري جهیزيه كامل به يتيم تحت حمايت در این نهاد اقدام کرده است.

وی افزود: کمک های مالی حامیان و مردم خیر در بخش هاي فرهنگي،‌ تحصيلي  و معیشتی ایتام هزینه می شود و ارتباط مستقیمی با آینده آنها در جامعه دارد.

 

کد مطلب 2033588

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    نظرات

    • جلال IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
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      سلام یک کومک میاختم

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