وقوع جرائم خشن در 25 روز اول سال 45 درصد در البرز کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدعلی گودرزی در نشست خبری خود که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد ضمن ارائه گزارش عملکرد پلیس در سال 91 اظهار داشت: در 25 روز اول سال جاری جرائم خشن در استان البرز 45 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: این در حالی است که جرائم خرد از قبیل سرقت منازل، سرقت خودرو و غیره در این روزها با افزایش همراه بوده است.

وی تصریح کرد: در چهارشنبه آخر سال کاهش 87 درصدی حوادث را داشتیم و مواد محترقه ای به ارزش دو میلیون تومان را کشف کردیم.

سردار گودرزی عملکرد پلیس در مقابله با اراذل و اوباش در روزهای پایانی سال را خوب ارزیابی کرد.

وی همچنین از کاهش 7 درصدی تصادفات منجر به فوت در سال 91 نسبت به سال 90 خبر داد و گفت: در سال 91 مجموعا پنج هزار و 543 تصادف به وقوع پیوست که 200 فقره آن فوتی، 500 فقره جرحی و چهار هزار و 811 مورد آن خسارتی بوده است.

سردار گودرزی گفت: در 25 روز اول سال جاری سوانح رانندگی در کل 33 درصد کاهش داشته و تصادفات فوتی در جاده ها 9 درصد و داخل شهر 20 درصد کاهش داشته است.

کاهش 36 درصدی آدم ربایی و گروگانگیری

فرمانده انتظامی البرز گفت: در بحث سرقت های خشن در البرز در سال گذشته شش مورد آدم ربایی به وقوع پیوست که هر شش مورد کشف و برخوردهای قانونی با عوامل آن صورت گرفت.

وی تاکید کرد: در سال 91 آدم ربایی و گروگانگیری 36 درصد نسبت به سال قبل در استان کاهش داشته است.

البرز پس از تهران بیشترین آمار مقابله با مواد مخدر را داشته است

امیر گودرزی با بیان اینکه در سال 91 در خصوص مبارزه مواد مخدر 410 نفر قاچاقچی دستگیر، 49 باند منهدم و 12 هزار معتاد خرده فروش دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند اظهار داشت: البرز پس تهران بیشترین آمار در مقابله با مواد مخدر را در سال گذشته داشته است.

وی تصریح کرد: در روزهای پایانی سال هزار و 70 نفر معتاد ولگرد و کارتن خواب جمع آوری شده و طبق ماده 16 مقابله با مواد مخدر به اردوگاه ها و اقامتگاه ها تحویل داده شدند و تعدادی نیز در اختیار کمپ های ترک اعتیاد قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: این افراد پس از طی دوره شش ماهه ترک با اخذ گواهینامه از این کمپ ها دیگر مجرم شناخته نمی شوند.

برخورد جدی با مالخرها در دستور کار پلیس

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: برخورد جدی با مالخرها به منظور کاهش و کنترل میزان سرقت در دستور کار پلیس در سال جاری خواهد بود.