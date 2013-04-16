به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز اولین نشست خبری مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان البرز پس از استان شدن البرز با حضور علی بهرامی مدیرکل، حسن مهرانی مدیرعامل مجمع خیرین، یدالله آهنگر مسئول مشارکت های مردمی، بابالو عضور مجمع خیرین مدرسه ساز استان و جمعی از خبرنگاران در محل این اداره کل برگزار شد.

در این جلسه که هدف اصلی آن معرفی پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان البرز بود بهرامی پس از معرفی و شیوه فعالیت اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس البرز به تشریح اهداف جشنواره، حضور فعال خیرین، تعهدات مالی خیرین استان برای ساخت و تجهیز مدارس، و .... پرداخت و در انتها نیز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

مدیر کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان البرز در این جلسه از رسانه ها درخواست کرد با یاری این اداره کل مردم را به مشارکت در امر مدرسه سازی و تجهیز و وسازی مدارس تشویق کنند.

15 درصد مدارس البرز توسط خیرین ساخته شده است

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان البرز گفت: حدود 15 درصد از مدارس کل کشور توسط خیرین ساخته شده است و آمار و ارقام نشان می دهد که به همین میزان از مدارس البرز نیز توسط خیرین ساخته شده اند.

علی بهرامی با تاکید بر اینکه کمک های خیرین فقط مالی نبوده است، اظهار داشت: ارائه زمین برای ساخت، تجهیز مدارس در بحت امکانات آموزشی، مقام سازی و نوسازی مدارس، و ... نیز بخشی از کمک های خیرین در این امر بوده است.

وی ادامه داد: در استان البرز در سال 90، 24 مدرسه و در سال گذشته 44 مدرسه توسط خیرین مقاوم سازی شد و در حال حاضر نیز حدود 25 پروژه تخریب و بازسازی در حال انجام است.

مدیر کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان البرز با بیان اینکه عملیات احداث 34 پروژه خیر ساز در استان البرز نیز در حال اجرا است، به بحث هوشمند سازی مدارس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه خیرین در بحث هوشمند سازی مدارس نیز فعالیت هایی داشته اند و طبق برنامه ریزی های انجام شده مدارس در حال احداث نیز از تجهیزات کلاس های هوشمند نیز برخوردار خواهند بود.

تعهد20 میلیارد تومانی خیرین البرز برای مدرسه سازی در سال گذشته

بهرامی با اشاره به برگزاری سومین جشواره استانی خیرین مدرسه ساز استان البرز گفت: این جشنواره ها از سال 78 در زمان های متفاوتی در استان های کشور برگزار می شد و از حدود شش سال پیش توسط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 20 فروردین تا 10 اردیبهشت برای برگزاری این جشنواره به صورت متمرکز در استان ها مقرر شد.

وی ادامه داد: امسال نیز در استان البرز سوم اردیبهشت ماه، سومین جشنواره استانی خیرین مدرسه ساز ساعت 9 صبح در کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع) با حضور مسئولان و خیرین برگزار خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان البرز اظهار داشت: در سال گذشته خیرین مدارس سال استان البرز 20 میلیارد تومان تعهد داشته اند که امید می رود امسال با برپایی جشنواره سوم این میزان افزایش یابد.

بهرامی تاکید کرد: اهداف برپایی این جشنواره علاوه بر تجلیل و تکریم خیرین، آشنایی دیگر آحاد مردم با این امر معنوی است و ما اعتقاد داریم تمامی مردم می توانند حتی با اهدای کوچکترین هدایای خود به مدرسه در این امر مشارکت داشته باشند.

وی از خبرنگاران رسانه ها خواست با یاری این اداره کل مردم را به مشارکت در این امر تشویق کنند.

باید متناسب با رشد جمعیتی و مهاجرتی البرز مدرسه سازی کرد

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان البرز با تاکید بر این که استان البرز به عنوان دوازدهمین استان پر جمعیت کشور شناخته است، اظهار داشت: باید متناسب با رشد 3/3 دهم درصدی جمعیت در استان البرز و افزایش رشد مهاجرت ها به استان فعالیت های و عملیات عمرانی به خصوص مدرسه سازی نیز افزایش یابد زیرا پایه توسعه تمامی کشور آموزش و پرورش است.

بهرامی ادامه داد: با توجه به نیازهای استان بیش از هزار و 500 میلیارد اعتبار برای ساخت، توسعه و تجهیز مدارس استان نیاز است.

دو مجموعه "حیات طیبه" به مداس البرز افزوده می شود

بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مشارکت خیرین در ساخت مجموعه های حیات طیبه گفت: در حال حاضر عملیات ساخت دو مجموعه حیات طیبه در استان البرز در ناحیه 4 کرج با بیش از هشت هزار متر مربع در حال انجام است و خیرین هنوز در این امر مشارکتی نداشته اند که امید می رود با مشارکت رسانه در تکمیل آن نیز از سوی خیرین شاهد کمک هایی باشیم.