راه اندازی دوره دکتری مرکز تحقیقات سلولی مولکول/ برگزاری همایش تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی یا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو با تایید ۴ نفر از اعضا اساتید راهنما موافقت و پذیرش دانشجو به ظرفیت ۸ نفر مورد تصویب قرار گرفت.

با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو موافقت بعمل آمد.

ارائه خدمات پزشکی رایگان به 147 روستا در شاهین دژ

ساکنان 147 ر وستا در شاهین دژ از خدمات رایگان مرکزبهداشت و درمان بهره مند شدند، در این طرح یک روزه ساکنان روستاهای بخش مرکزی و کشاورز در 8 مرکز مورد معاینه رایگان قرار گرفتند، همچنین در این طرح 50 خانه بهداشت برای معرفی بیماران به 8 مرکز درمانی خدمات ارائه کردند

انتشار فراخوان دومین همایش ملی «تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست»

فراخوان دومین همایش ملی «تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست » که 23 مردادماه امسال برگزار می شود منتشر شد، علاقمندان تا اول تیرماه امسال فرصت دارند مقالات خود را در 14 محور مربوط به همایش تنها از طریق پست الکترونیکی همایش eglimdo@gmail.com"> eglimdo@gmail.com به دبیرخانه ارسال کنند .

تغییرات اقلیمی و تنش‏های محیطی زنده و غیر زنده، راه‏کارهای نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی، بحران آب و خشک شدن دریاچه ها، رودخانه‏ها و تالاب ها، جنگل، مرتع و نقش پوشش‏های نباتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی، تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر گونه ‏های گیاهی و جانوری، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی از جمله محورهای این همایش ملی محسوب می شود .

آلودگی های محیطی و اقلیم، امنیت غذایی و اقلیم، تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر اکوسیستم‏های آبی، خاکی و کشاورزی، انرژی و تغییر اقلیم، کاربرد فناوری نانو و بیوتکنولوژی در مدیریت اقلیم، تغییرات اقلیمی و شهرها، جوانب اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی و تغییرات اقلیمی و سلامت از دیگر محورهای این همایش هستند که تایج داوری مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش اول مرداد اعلام می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست می توانند به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی www.eghlimdo.ir مراجعه کنند .