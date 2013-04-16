محمد پيروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی و اعلام فدراسیون ورزش‌هاي جانبازان و معلولين به هیئت‌های استان‌ها، شهر تهران میزبان برگزاری اردوي آماده سازي تيم ملي واليبال نشسته رده سني جوانان کشور است.

برپايي اردوي تيم ملي واليبال نشسته براي اعزام به پاراآسيايي

وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری نسبت به حضور موفق واليباليست‌هاي جانباز و معلول قمی در اردوي تيم ملي اعزامي كشورمان به مسابقات برون‌مرزي، اضافه کرد: اردوي تيم ملي واليبال نشسته جوانان هم اكنون در حال برگزاري است و تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت ورزش‌هاي جانبازان و معلولين استان قم ابراز داشت: تیمی متشکل از برترین‌های واليبال نشسته كشور در رده سني جوانان آماده حضوری هر چه بهتر در مسابقات پاراآسيايي كه پيش روي تيم ملي كشورمان است مي‌شود تا در اين رقابت‌ها كسب افتخار كند.

وی تصریح کرد: این اردو تا بيست و نهم فروردين ماه برگزار می‌شود و با حضور ملي پوشان از استان‌هاي مختلف كشورمان تمام شرایط برای برگزاری مطلوب این اردو و در نهايت اعزام تيمي قوي و مدعي به مسابقات برون مرزي برای واليباليست‌هاي شرکت‌کننده در اين اردو مهیا است.

پيروزمنش با اشاره به حضور چهره‌های ملی‌پوش در ترکیب تیم اعزامی واليبال نشسته جانبازان و معلولين كشورمان به این رقابت‌ها اظهار داشت: نفراتی همچون حسين گلستاني و مرتضي جعفري از قم مورد نظر كادر فني برای اعزام به این مسابقات هستند و به همين خاطر به اردو دعوت شده‌اند.

هيئت جانبازان و معلولين از جمله هيئت‌هاي پركار ورزش قم است

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر نسبت به رشد و توسعه رشته‌هاي زير مجموعه هيئت ورزش‌هاي جانبازان و معلولين، تاکید کرد: هيئت جانبازان و معلولين از جمله هيئت‌هاي پركار ورزش قم است، از این‌رو نگاه ویژه مسئولان و حمایت بیشتر آنان از ورزشکاران این هيئت علاوه بر افتخارآفرینی بیشتر در میادین مختلف برای جذب جانبازان و معلولين عزيز به محيط سالم و پاك ورزش مفید خواهد بود.

وی در ادامه از حضور تيم‌هاي مختلف ورزشي جانبازان و معلولين قم در مسابقات ليگ و قهرماني كشور سال جاري خبر داد و بیان داشت: براي اين منظور با توجه به تقويم فدراسيون، ورزشکاران جانباز و معلول رشته‌هاي مختلف تمرينات خود را برگزار مي‌كنند و نسبت به افتخارآفرینی آنها امید زیادی داریم.

رئیس هیئت ورزش‌هاي جانبازان و معلولين استان قم ابراز امیدواری کرد: در مسابقات امسال نیز به مانند سال گذشته امید زیادی به درخشش تيم‌هاي ورزشي جانبازان و معلولين قم در رشته‌هاي واليبال نشسته، بسكتبال با ويلچر، تنيس با ويلچر، شنا، دو و ميداني، وزنه‌برداري و همچنين پينگ پنگ داريم.