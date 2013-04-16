به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید بکایی در چهارمین جشنواره جوان سرباز با بیان این که باید نگاه تازه‌ای به سرباز داشته باشیم و مجموعه نیروهای مسلح تلاش کنند تا جایی که امکان دارد این دوره برای سربازان غنی و ارزشمند باشد، اظهار کرد:این جشنواره به دنبال الگوسازی سربازان نمونه برای دیگر سربازان است و دوره‌های بصیرت افزایی می‌تواند به سربازان در انتخاب مسیر پس از پایان دوره سربازی، کمک بسزایی کند.

وی درباره هزینه های دفاعی ایران و آمریکا نیز افزود: کل هزینه ایران برای توان و اقتدار دفاعی 2 الی 3 میلیارد دلار است در حالی که آمریکا 650 میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کند، اگر آمریکا به عراق و افغانستان آمده و دور تا دور کشورمان وجود دارد برای از بین بردن اقتدار نظامی‌مان است.

جانشین وزیر دفاع با اشاره به این که موضوعاتی که دشمن درباره انرژی هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند، حرف مفت است تصریح کرد: اگر ما انرژی هسته‌ای را کنار بگذاریم می‌گویند توان موشکی ، بعد می‌گویند حقوق بشر و بعد ولایت فقیه. آنها مرتب گفته‌اند که حمله می‌کنیم و مسائل نظامی روی میز است اما جرات نمی‌کنند و دلیل آن حضور ولایت در نیروهای مسلح است.

وی با ذکر خاطره ای از دیدار با رهبر انقلاب، گفت: در سال 86 نمایشگاهی در وزارت دفاع برپا شد تا مقام معظم رهبری دستاوردهایمان را مشاهده کنند و همه دستاوردهایمان را در آن نمایشگاه اعم از تسلیحات و موشک‌ها حاضر کردیم. حضرت آقا 4-5 ساعت همه نمایشگاه را دیدند و نزدیک ظهر شد و قرار شد ایشان برای مدیران ارشد صحبت کنند. ما پیش خود گفتیم که حتما از این دستاوردها اظهار خوشحالی خواهند کرد. اما ایشان فرمودند که شما موشک و هواپیما ساختید دست شما درد نکند ولی هر چه ساخته‌اید بقیه هم ساخته‌اند و پایتان را جای پای دیگران گذاشته‌اید. در حالی که شما ملت تمدن سازی بودید که هر چه غرب داشت از شرق به آنجا رفته بود. من از شما کار اولی می‌خواهم کاری کنید که دیگران نکرده‌اند.

سردار بکایی تاکید کرد: در آن زمان احساس کردیم کاری که حضرت آقا می‌خواستند انجام ندادیم و به جای اینکه ناراحت و مایوس شویم با ولایتمداری به پیش رفتیم و دریافتیم با تسلیحاتی که دشمن نمونه آن را ساخته نمی‌توانیم با آن روبرو شویم و به دنبال نوآوری و کارهایی که دیگران نکردند رفتیم.

وی با بیان اینکه با استفاده از نیاز خودمان سلاح‌هایمان را تولید کردیم گفت: در هیچ جای دنیا کشتی را با موشک زمین به زمین نمی‌زنند و از موشک کروز استفاده می‌کنند و انواع موشک‌های ضد کشتی، کروز هستند که احتمال زدن آن نیز زیاد است. در این زمان سازمان هوافضا به این فکر افتاد که چگونه می‌توان به طریقی دیگر کشتی‌ها را زد و با توجه به اینکه تهدید ناوگان دشمن در خلیج فارس حفظ شد در کمتر از یک سال موشکی را ساختند که از زمین به زمین تبدیل به زمین به دریا شد.

جانشین وزیر دفاع ادامه داد: این موشک از جو خارج می‌شود و دوباره با سرعتی 14-15 برابر صوت به کشتی برخورد می‌کند. وقتی اولین نمونه آن در خلیج فارس تست شد بلافاصله ناوگان دشمن خودش را عقب کشید.

وی درباره جنگنده بومی قاهر خاطر نشان کرد: وقتی جنگنده رونمایی شد دشمن ابتدا می‌گفت که ماکت و مقوا است و بعد تجزیه و تحلیل کردند و گفتند جمهوری اسلامی آن را برای مقابله با بالگردها طراحی کرده است. زیرا نقاط قوت ما قایق‌های تندروست و دشمن برای مقابله با آن از بالگرد استفاده می‌کند و آنها تحلیل کردند که این جنگنده با تکنولوژی گراند افکت قادر است در یکی دو متری سطح آب پرواز کند و بالگردهایشان را بزند. این تحلیل آمریکایی‌ها بود و ما با جرات می‌گوییم قاهر با هزینه دو الی 3 میلیون دلار یک جنگنده بسیجی برای حفظ خلیج فارس است و ثمره توجه به فرمان ولایت است.

بکایی یادآور شد: طی چند روز گذشته خدمت مقام معظم رهبری برای تبریک سال نو و ارائه گزارش سال رسیدیم که حضرت آقا فرمودند دست شما درد نکند ولی فقط کارهایی که کردید را نگویید کارهایی که نکرده‌اید هم بگویید. همه باید برای رسیدن انقلاب به اهداف خود تلاش کنیم و از پای ننشینیم، به عنوان مثال در سال گذشته از 3 هزار میلیارد تومان که قرار بود به ما داده شود شاید به دلیل برخی مشکلات اقتصادی و پیش روی دولت 30 درصد به ما دادند و ما مجبور شدیم مقادیر زیادی از بانک‌ها وام بگیریم تا بتوانیم امور را بگذرانیم، زیرا معتقدیم نباید بگذاریم مشکلاتی که دشمن ایجاد کرده، جلوی ما را بگیرد.