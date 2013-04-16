اجرای 449 طرح هادی در روستاهای کردستان/45 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قادری ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: هزار و 711 روستا در کردستان وجود دارد که از این تعداد هزار و 666 روستا دارای سکنه هستند و 34 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.

وی افزود: از این تعداد هزار و 377 روستا دارای جمعیت بالای 20 خانوار است که طرح هادی در هزار و 200 روستای آن مورد مطالعه قرار گرفته و براساس برنامه ریزی های به عمل آمده تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور طرح مطالعاتی هادی روستاهای کردستان به اتمام می رسد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: از ابتدای آغاز طرح هادی تاکنون 449 روستای کردستان طرح هادی در آن به اجرا درآمده که از این تعداد 100 روستا از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان تامین اعتبار شده اند که در حال حاضر کار 58 روستا به اتمام رسیده است.

قادری با بیان اینکه از 21 تا 31 فروردین ماه به نام دهه حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) نامگذاری شده است، یادآور شد: در این دهه اجرای 10 طرح هادی در روستاهای کردستان به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی با اشاره به صدور 75 هزار جلد سند مسکن روستایی در استان کردستان، بیان کرد: همچنین طی سال گذشته سه هزار و 170 قطعه زمین برای سخت و ساز مسکن به روستاییان کردستانی واگذار شد.

45 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در استان کردستان 110 هزار واحد مسکونی روستایی وجود دارد که تا پیش از سال 84 تنها پنج هزار واحد آنها مقاوم سازی شده بود.

قادری افزود: از سال 84 تاکنون و با توجه به خدماتی که دولت های نهم و دهم برای توسعه روستاها در نظر گرفتند، کار مقاوم سازی 40 هزار واحد مسکونی آغاز شد که 31 هزار واحد آن با صرف اعتباری بالغ بر 414 میلیارد تومان واگذار شده است.

وی اظهار داشت: برای احداث و ساخت و ساز مسکن روستایی با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان دو هزار و 500 استادکار محلی آموزش داده شدند تا در اجرای این طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان را یاری دهند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان به مقاوم سازی و بهسازی مسکن اقشار کم درآمد و محروم شهری نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سطح شهرهای استان کردستان سه هزار و 260 واحد مسکونی شناسایی شد.

قادری یادآور شد: از این تعداد در حال حاضر بیش از هزار واحد در دست اجرا است که اعتبار 700 واحد آن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان تامین شده است و با پیشرفت فیزیکی 85 درصدی در حال اجرا هستند.

وی بیان کرد: در 19 شهر زیر جمعیت 25 هزار نفر استان کردستان نیز تاکنون چهار هزار واحد مسکونی مقاوم سازی و پنج هزار واحد مسکن مهر احداث شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در ادامه سخنان خود به بازسازی مناطق سانحه دیده کشور توسط این بنیاد اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته دو هزار و 500 واحد مسکونی در 48 روستای شهرستان هریس از توابع استان آذربایجان شرقی بازسازی شد.

قادری افزود: در حال حاضر کار احداث هزار و 200 واحد از این تعداد به اتمام رسیده و به ساکنین روستاهای زلزله زده شده واگذار شده است.

وی اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علاوه بر رسالت های خود بنابر توانایی و ظرفیت های موجود در پروژه های عمران روستایی نیز عملکرد مناسبی داشته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: این بنیاد در احداث مسجد، مدرسه، خانه بهداشت، کتابخانه و ایجاد و بهسازی راه های روستایی نقش مهمی را ایفا کرده است.

قادری به عملکرد مناسب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان طی سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این بنیاد در سال 91 موفق به کسب رتبه اول کشور در زمینه جذب کمک به حساب 100 امام خمینی (ره)، رتبه سوم عمران روستایی از نظر کمیت و کیفیت و رتبه پنجم کشوری در خصوص عمران شهری شده است.

