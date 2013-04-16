تأمین سلامت و مهارت آموزی مددجویان رویکرد اصلی کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر سه شنبه در جمع امدادگران شهرستانهای گچساران و باشت، افزود: اعتماد به نفس، شکوفایی استعدادها و فعلیت بخشیدن به آنها، ایجاد اشتغال و استقلال مالی مددجویان سبب حفظ عزت نفس و کرامت انسانی آنها می شود.

وی با بیان اینکه سالی که گذشت سال پرکاری برای امدادگران این نهاد بود، عنوان کرد: اولین برنامه سال گذشته بحث توانمندسازی مددجویان در راستای کاهش فقر و برنامه اعتمادسازی و جلب مشارکتهای مردمی بود که این برنامه در سال جاری نیز باید تداوم داشته باشد.

فرهادی با اشاره به نامگذاری سال جدید و سیاست کمیته امداد همنوا با شعار سال جدید، گفت: کمیته امداد با سه شعار گسترش حضور و مشارکت عمومی، توانمندی و سلامت خانواده و اصلاح سبک زندگی به صحنه می آید و تلاش ما این است که این شعارها به شعور و عمل تبدیل شود.

وی تصریح کرد: ارتباط با مردم را باید سرلوحه کار قرار داده و در این زمینه احیاء سنت های حسنه، گسترش فرهنگ احسان، انفاق و بهره مندی از مشارکت های جمعی و ایجاد هسته ها و شبکه های مردمی و نیکوکاری در محله ها و روستاها را از جمله برنا مه های این نهاد حمایتی است.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار داشت: سیاست کمیته امداد توانمندسازی و خودکفایی مددجویان تحت حمایت است.

فرهادی تأکید کرد: هدف کمیته امداد حذف تدریجی مستمری در کنار توانمندسازی و خودکفایی مددجویان است و این سیاست باید به گونه ای پیش رود که ضرری به مددجویان نرساند و آنها را به استقلال و خودکفایی برساند.

وی بیمه اجتماعی مددجویان را یکی از سیاست های کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان دانست و افزود: بیمه اجتماعی می تواند سبب احیاء کرامت انسانی و جلوگیری از ضرر و زیان مددجویان شود.

فرهادی عنوان کرد: در سال حماسه سیاسی و اقتصادی باید تهدیدها به فرصت تبدیل شود و تلاش این نهاد، مدیریت صحیح و با تدبیر در راستای رفع مشکلات نیازمندان است.

مدیر کل کمیته امداد استان با اشاره به پرداخت تسهیلات به مددجویان اظهار داشت: پرداخت وام و تسهیلات نباید به دلیل افزایش آمار باشد و باید در راستای نظارت بعد از پرداخت وام ها دقت لازم به عمل آید.

فرهادی تصریح کرد: هدف ما از جلب مشارکت های مردمی این نیست که فقط از مردم پول و کمک های نقدی دریافت کنیم، همین که مردم در فکر و اندیشه با ما مشارکت نمایند برای ما کافی است.

وی افزود: در راستای ارتباط با مردم باید فرصتی فراهم شود تا مردم کمیته امداد را مدیریت کنند و در آینده متکی به دولت نباشیم و از اعتبارات مردمی و با همکاری و مشارکت مردم مشکل دیگر همنوعان نیازمند مرتفع شود.

فرهادی یادآور شد: در راستای رفع نیازها و مشکلات باید آنقدر صحیح عمل کرد که مردم خود دست به کار شوند، زیرا اگر در جامعه فقط زکات صحیح و به درستی داده شود فقر ریشه کن خواهد شد.

فرهادی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هر فردی در هر جایگاهی باید بر رفتار و کردارش نظارت داشته باشد و اگر کسی نتواند بر نفس خود غالب شود چگونه می تواند صدها نفر را مدیریت کند.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: نیروهایی که در رده تصمیم گیری و اجرا قرار دارند باید در گزینش و عملکرد خود بسیار دقت عمل داشته باشند.

فرهادی تصریح کرد: مسئولیت اداری یک امانت است و باید از این مسئولیت استفاده بهینه شود.