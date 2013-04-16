تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی مستلزم کار جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمزه علی علیخانی ظهر سه شنبه در یادواره شهدای دانشجو شهرستان بیجار که با حضور مسئولین و جمع کثیری از مردم شهرستان در سالن آمفی تاتر دانشگاه پیام نور بیجار برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری طی چند سال متمادی سال ها را با محوریت اقتصادی نام گذاری کردند و در همین راستا قدم های موثری در عرصه های مختلف برداشته شده است اما تحقق شعار سال 92 مستلزم کار جهاد گونه از طرف مسئولین و مردم است.

وی افزود: در طول گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب برگزاری هر انتخاباتی رفرندامی بر تائید اصل نظام از طرف مردم است.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان به اهمیت حضور در انتخابات پیش رو اشاره کرد و ادامه داد: بزرگ ترین رخداد سیاسی سال 92 که با حضور مردم می تواند به حماسه سیاسی تبدیل شود، حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا است.

علیخانی یادآور شد: آنچه وظیفه یک ایرانی است، این است که بدون هرگونه حب و بغض و به دور از جناح گرایی و حزب بازی با حضور پر شور خود در پای صندوق های رای حاضر شوند و موجب خاری چشم دشمنان گردند.

وی بیان کرد: به حول و قوه الهی پس از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی انتخابات متعددی برگزار شده است که هر انتخابات رفراندمی برای تائید اصل انقلاب و ولایت از طرف مردم است.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به شجاعت و دلیرمردی جوانان کردستان و شهدای دانشجو اشاره کرد و گفت: شهدای دانشجو با برخاستن از پایگاه علم و دانش و با جهاد در راه حق به ندای خدای خود لبیک گفتند و با شهادت در راه حق مایه سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند.

علیخانی افزود: شهدای دانشجو با دریایی از علم و معرفت و داشتن دانش و بصیرت در این راه قدم نهادند و همین امر موجب جاودانگی راه آنها شده است.

وی اظهار داشت: شهید نجات الهی، شهید عرب زاده و شهید رحمانی و دیگر شهدای راه عرصه علم و دانش با انتخاب مسیر الهی و در نهایت عزت و آزادگی به دیدار لقاالله پیوستند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه به خصوصیات شهداء اشاره کرد و ادامه داد: شهدای ما در پیشگاه خداوند متعال متنعم و مرزوق هستند و آشنایی آنها با جایگاه خویش در بهشت موجب شد که این مسیر را انتخاب کنند و موجب جاودانگی خویش و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شوند.

علیخانی یادآور شد: شهداء بر تمامی کارها و اعمال ما نظاره گر هستند و ما با مراقبت از اعمال و کردار خویش باید آنها را راضی نگه داریم تا بتوانیم در روز قیامت از شفاعت آنها برخوردار شویم.

وی بیان کرد: امیدواریم مردم ایران اسلامی با الگو قرار دادن سیره شهداء و فرمایشات مقام معظم رهبری بار دیگر با بصیرت و آگاهی و حضور پرشور در پای صندوق های رای حاضر شوند و موجب مشتی محکم بر دهان استکبار جهانی و ایادی آنها شوند.