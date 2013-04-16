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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

عناوین روزهای هفته بزرگداشت روز زن اعلام شد

عناوین روزهای هفته بزرگداشت روز زن اعلام شد

مرکز امور زنان ریاست جمهوری عناوین روزهای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را نامگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) که به عنوان روز زن و روز مادر نامگذاری شده است، مرکز امور زنان ریاست جمهوری عناوین روزهای هفته بزرگداشت مقام زن را اعلام کرد.

هفته بزرگداشت مقام زن از هفتم اردیبهشت ماه آغاز می شود که این روز بنام زن، حماسه ساز سیاست و اقتصاد، هشتم اردیبهشت بنام زن، خلاقیت و نوآوری، نهم بنام زن، عفاف و مسوولیت اجتماعی، 10 زن، تربیت و تحکیم بنیان خانواده، 11 بنام زن، معنویت و سبک زندگی فاطمی، 12 بنام زن، ایثار و ولایت پذیری و 13 اردیبهشت ماه بنام زن، بصیرت  و فرهنگ انتظار نامگذاری شده است..

 

 

 

 

کد مطلب 2033735

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