تحقق حماسه سیاسی با حضور گسترده در انتخابات/ مسئولان خط قرمزها را رعایت کنند

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر حضور گسترده پای صندوق های رای و در صحنه انتخابات را حماسه آفرینی سیاسی دانست و تصریح کرد: حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم پای صندوق های رای بی شک عزت و عظمت کشور را به تصویر خواهد کشید.

وی با اشاره به شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرد: بی شک مقابله با تهدیدها و تحریم های دشمنان نیازمند عزمی جدی و حماسه آفرینی در حوزه سیاست و اقتصاد خواهد بود.

وی تصریح کرد: سیاست و اقتصاد مكمل و لازم و ملزوم هم هستند و اگر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توامان اتفاق بیفتد می‌توان این دستاورد را حماسه‌ای بزرگ دانست و رشد و ترقی جامعه با تحقق این آرمان‌ها صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام مسعودی گفت: مردم می‌توانند با درایت و تعهدی كه نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارند و با توجه به آرمان‌های شهدا و الگوگیری از آنها در دفاع و پاسداری از میهن به وظیفه خود عمل كنند.

وی افزود: مردم با حضور به موقع در تمام عرصه‌ها می‌توانند در سیاست، تاثیرگذار و تصمیم گیرنده سرنوشت خود و در صف مقدم مبارزه با مستكبران باشند زیرا مردم صاحبان اصلی این انقلاب و مهم ترین پشتوانه رهبری هستند، مسئولان نیز باید ولایت‌مدار باشند و به وظایف خود نسبت به نظام و مردم عمل كنند و در انجام مسئولیت، روزمرگی و یكنواختی را رها كنند و به فكر آینده مردم و مملكت باشند.

عملکرد مسئولان زمینه ساز اعتماد روزافزون مردم به نظام

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: مسئولان با جهاد و مسؤلیت‌شناسی باید وقت خود را وقف مردم كنند تا مردم بتوانند به آنها اعتماد بیشتری كنند و این نظام را با استقلال هر چه تمام تر پیش ببرند چرا که عملکرد مسئولان زمینه اعتماد روزافزون مردم نسبت به نظام را فراهم خواهد کرد.

حجت الاسلام مسعودی افزود: مسئولان باید ولایت‌مدار و همگام با مردم بوده و خط قرمزها را رعایت كنند و پشت سر رهبری حركت كنند و به عنوان مأمور در ركاب اوامر رهبری باشند تا به شعار سال معظم له یعنی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، جامه عمل پوشانده شود.

وی افزود: تكلیف مردم نیز این است كه هوشیار و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده و رهنمودهای ایشان را هر چه تمام تر و بدون نقص عملی نمایند و در امر ولایت متاع امر رهبری باشند.