  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

آغاز اعزام دانشجویان مجرد پسر به عمره مفرده

آغاز اعزام دانشجویان مجرد پسر به عمره مفرده

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: امروز اولین کاروان های دانشجویان مجرد پسربه عمره مفرده اعزام شدند.

حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز دو گروه از دانشجویان پسر مجرد و آخرین گروه از دانشجویان متاهل به عمره مفرده اعزام شدند.

وی تصریح کرد: اعزام دانشجویان متاهل از روزهای اول فروردین ماه شروع شده بود و امروز آخرین کاروان دانشجویان متاهل اعزام شد و اکنون دانشجویان متاهل درحال بازگشت از عمره مفرده هستند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان یادآور شد: اعزام دانشجویان مجرد پسر تا 18 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

سهمیه عمره دانشگاهیان امسال نصف شد و 15 هزار سهمیه به دانشجویان اختصاص یافت که این سهمیه متعلق یه دانشجویان مجرد و متاهل است.و امسال سهمیه ای به اساتید دانشگاه تعلق نگرفت.

کد مطلب 2033751

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