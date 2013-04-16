فرمانده انتظامی فارس خبرنگار شد/ وضعیت اقتصادی بر جرائم خشن تاثیر نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری سردار سیروس سجادیان در سال جدید با اتفاق غیر منتظره ای برای رسانه ها همراه شد و در بدو شروع نشست، فرمانده انتظامی اعلام کرد که می خواهد در نقش یک خبرنگار ظاهر شود و برای اولین بار یک مدیر از خبرنگاران سئوال کند.

این اتفاق برای اولین بار در استان فارس روی داد و از طرفی خبرنگاران نیز از این حرکت استقبال کردند تا فرمانده انتظامی فارس در نقش یک خبرنگار از حدود 20 نفر سئوال کند که البته تا حدودی نیز در این کار موفق بود.

نظر خواهی در خصوص 9 اعدام در شیراز

اولین سئوالی که از جانب فرمانده انتظامی فارس مطرح شد نظر خواهی در خصوص اعدام های امروز شیراز بود زیرا از ساعات اولیه صبح امروز 9 حکم اعدام در زنداهن و ملا ءعام در شیراز اجرایی شد.

هر کدام از خبرنگاران به این سئوال به گونه ای نظر دادند که در این راستا خبرنگار "ایسنا" به نوع فرهنگ سازی در جامعه و اینکه اعدام در ملاءعام مورد قبول است و باید بازخورد های مثبت آن را دید اشاره کرد.

علی محمد پشوتن ادامه داد: تعدد در اجرای حکم نشان از قاطعیت پلیس دارد اما باید به گونه ای رفتار کرد که جامعه از این اجرای احکام درس عبرت بگیرد.

اعدام ها در محله های جرم خیر انجام شود

اما خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اجرای حکم باید در محله های جرم خیز شیراز انجام شود، گفت: درست است که اجرای حکم در محل وقوع حادثه انجام می شود اما برخی از محلات شیراز مکانهای جرم خیز نیستند.

هادی فتحی تاکید کرد: اجرای حکم باید در محلات جرم خیز شیراز انجام شود تا دیگر افرادیکه این مجرمان را به عنوان الگوی خود قرار داده اند نتیجه کارهای آنها را نیز ببینند.

خبرنگار مهر تصریح کرد: طی چند سال گذشته اجرای حکم در استان فارس افزایش یافته که نشان از دقت پلیس و اجرایی دقیق قانون از جانب دستگاه قضایی استان فارس است.

اما در این میان برخی از خبرنگاران نیز بودند که اجرای این احکام را برای برخی از جرایم ناچیز می دانستند که در این راستا خبرنگار روزنامه اطلاعات، گفت: امروز توقع مردم از دستگاه قضایی و پلیس افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: اجرای حکم اعدام در ملاءعام مناسب است زیرا هر کس نتیجه اعمال و رفتارهای خلاف قانون را به خوبی می بیند.

وضعیت اقتصادی بر جرایم خشن تاثیر نداشت

اما فرمانده انتظامی فارس با تاکید بر اینکه روند آماری وقوع جرم در استان فارس نسبت به گذشته چندین برابر کاهش داشته، گفت: وضعیت اقتصادی بر جرایم خشن هیچگونه تاثیری نداشته بلکه تا حدودی جرایم خرد را افزایش داده است.

سردار سجادیان تاکید کرد: وضعیت امنیتی امروز با گذشته به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و هر کس وضعیت امروز امنیتی استان را با گذشته مقایسه و آن موقع را بهتر بداند از گذشته بی اطلاع است.

وی تصریح کرد: امروز وضعیت استان فارس از هر جهت مناسب و هیچکس جرات راه اندازی گروه و اوباشگری ندارد زیرا دستگاه قضایی و پلیس به شدت با اینگونه رفتارها بر خورد می کنند.

مقابله با جرایم و جمع آوری سلاح سرد

اما سئوال بعدی فرمانده انتظامی فارس در خصوص اولویت های پلیس برای سال 92 بود که در این راستا خبرنگاران افزایش برخورد با متخلفین، رفع مشکلات ترافیکی شیراز، تنوع فرهنگی در رفتار پلیس، افزایش فیزیکی پلیس در جامعه، جمع آوری سلاح های سرد را به عنوان اولویت های پلیس فارس در سال جدید عنوان کردند.

مرحله ارشادی طرح ترافیک اول اردیبهشت ماه اجرا می شود

فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن طرح محدوده ترافیکی در شیراز، گفت: راه اندازی این طرح لازم است اما این طرح باید در چند فاز اجرایی شود که از اول اردیبهشت ماه فاز ارشادی و فرهنگی آن آغاز خواهد شد.

سردار سجادیان تاکید کرد: زمانیکه مردم با این فرهنگ هماهنگ شدند فاز های بعدی که ممنوعیت تردد در محدوده مرکزی شهر است را اجرایی خواهیم کرد.