محدودیتهای ترافیکی روز ارتش در پایتخت

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راهور تهران به منظور تسهیل حرکت واحدهای شرکت کننده در مراسم ، مقررات ویژه ای را در فردا و پس فردا در مناطق جنوب شهر تهران اجرا می کند.

وی با بیان اینکه تردد وسایل نقلیه از ساعت 24 روز چهارشنبه در محورهای همجوار با مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) به اجرا در می آید، افزود: تردد خودروها در بزرگراه شهید هاشمی (صالح آباد) مسیر شمال به جنوب از مقطع دور برگردان اول دارای محدودیت بوده و تردد تمامی وسیله های نقلیه به سمت جنوب ممنوع بوده و خودروهایی که قصد دسترسی به بهشت زهرا (س) را دارند از طریق خیابان شهید رجایی جاده قدیم قم و از درب گلدسته وارد بهشت زهرا (س) می شوند. همچنین در سه راه باقر شهر در محور قدیم به سمت غرب محدودیت تردد اعمال می شود.

به گفته اسماعیلی ضلع شمالی حرم مطهر حضرت امام(ره) از میدان ساعت به سمت غرب دارای محدودیت است و از تردد وسایل نقلیه به سمت بلوار علامه عسگری جلوگیری می شود. محور خلیج فارس مسیر شمال به جنوب از مقطع راستگرد خلیج فارس به بلوار علامه عسگری نیز دارای محدودیت تردد است. در محور خلیج فارس مسیر جنوب به شمال از مقطع خروجی به بلوار علامه عسگری محدودیت تردد اعمال می شود.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تاکید کرد: ورودی ها به زیرگذر ضلع شمالی حرم مطهر حضرت امام (ره) دارای محدودیت بوده و از تردد خودروها جلوگیری می شود.روی پل شهید صنیع خانی مسیر شمال به جنوب نیز محدودیت تردد از ساعت 5:30 صبح روز پنج شنبه ممنوع است. بزرگراه آزادگان در مسیر غرب به شرق راستگرد به بزرگراه شهید هاشمی (صالح آباد) دارای محدودیت تردد بوده و از ساعت 5:30 صبح روز پنج شنبه هرگونه تردد وسایل نقلیه ممنوع است.

محدودیتهای توقف

اسماعیلی با بیان اینکه محدودیت توقف وسایل نقلیه از ساعت 1 بامداد روز پنج شنبه اجرا می شود، ادامه داد:هرگونه توقف در ضلع شمالی مرقد مطهر حضرت امام(ره) از میدان ساعت تا ضلع غربی آزاد راه تهران- قم در هر دو سمت و بزرگراه صالح آباد از پل شهید صنیع خانی تا ضلع شمالی حرم مطهر حضرت امام(ره) ممنوع است. همچنین توقف در آزادراه تهران- قم از پل شهید کاظمی تاعوارضی تهران- قم در هر دو سمت به جز اتومبیل هایی که جهت جابجایی افراد رژه رونده در نظر گرفته شده اند، ممنوع بوده و خودروهای پارک شده به پارکینگ منتقل می شوند.

وی در پایان از شهروندان خواست تا با ماموران پلیس همکاری کرده و در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارند با شماره تلفن های 6 الی 63951501 که به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی است، تماس بگیرند.