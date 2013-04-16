به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در جمع مسئولین این تشکل دانش آموزی، به نامگذاری امسال با عنوان"حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" توسط رهبر فرزانه انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: این تشکل دانش‌آموزی باید برنامه عمل امسال خود را بر اساس شعار سال طراحی و با قدرت به پیش ببرد.

وی با بیان اینکه ما در بحث حماسه سیاسی بهترین فرصت را به عنوان یک شبکه بهره‌بردار از ظرفیتها و مناسبتها داریم که با توجه به مأموریت تربیتی خود، مسئله رشد سیاسی دانش‌آموزان را باید کاملاً مد نظر قرار بدهیم، افزود: رشد سیاسی دانش‌آموزان یک فرصت بسیار خوب برای ترویج گفتمان انقلاب است.

حاج علی اکبری در ادامه به نقش این تشکل دانش‌آموزی در حماسه اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: در این بخش نیز ما باید سهم خودمان را شناسایی کنیم اگر چه سهم کوچکی باشد زیرا تربیت اقتصادی نوجوانان و جوانان موضوع بسیار با اهمیتی است که همیشه در دستور کار مراکز تربیتی است.

وی در ادامه به برگزاری انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: رسالت الهی و سهم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کمک به برگزاری یک انتخابات پرشور با حضور گسترده است و این تشکل دانش‌آموزی مثل همیشه در این بخش خودش را خرج اشخاص نخواهد کرد زیرا ما یک مجموعه تربیتی ماندگار هستیم نه یک حزب سیاسی.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان در پایان به برگزاری کنگره یازدهم این تشکل دانش‌آموزی و به نام امام حسن عسگری(ع) در سال‌جاری اشاره کرد و اظهار داشت: با ویژگیهای سال‌جاری امیدواریم تغییراتی که در شورای مرکزی و مجمع مرکزی اتفاق می‌افتد، اقدامی مناسب و شایسته باشد.