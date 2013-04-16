167 نفر برای انتخابات شوراها ثبت نام کردند/افزایش شعبه های اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر سه شنبه در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان كاشان در گفتگو خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به افزایش شمار اعضای اصلی شوراهای اسلامی پیش بینی می شود در این دوره بیش از 10 هزار نفر نام نویسی كنند.

وی افزود: نام نویسی از نامزدهای این دوره از انتخابات شوراها در 900 دفتر پیشخوان دولت در استان اصفهان انجام می شود.

به گفته وی، در سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 9 هزار و 200 نفر ثبت نام کرده بودند.

اسماعیلی یادآورشد: برای رفاه حال شهروندان در شهرهای بزرگ مانند اصفهان و كاشان شمار شعبه های اخذ رای در مقایسه با انتخابات گذشته افزایش خواهد یافت.