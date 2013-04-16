رضا قاسمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با ساماندهی خطوط تاکسی در کرمانشاه روي تابلوي تمام ايستگاه‌ها مبدا، مقصد، نماينده‌ي خط و كد تاكسي‌ها مشخص شده تا از تجمع اتومبيل‌هاي ديگر مقابل ايستگاه‌ها جلوگيري ‌شود.

وی افزود: با این اتفاق هر راننده از مسير خود و ديگران آگاه شده و در اين صورت كسي نمي‌تواند از قانون جديد تخطي کرده و هر تاكسي سر جاي خودش قرار مي‌گيرد.

قاسمی فر ادامه داد: تاكسيراني سازماني مديريتي و نظارتي بر ناوگان درون شهري( تاكسي گردشي، مسيري، ون و آژانس‌ها) است که از جمله وظایف آن می توان به نرخ گذاري بر كرايه‌ي تاكسي‌ها، كنترل تمام خطوط تاكسيراني، ايجاد امكانات رفاهي براي رانندگان ناوگان درون شهري و رسيدگي به شكايات مردم اشاره کرد.

وی گفت: هم اکنون 10 هزار دستگاه تاكسي در ناوگان حمل و نقل تاکسیرانی کرمانشاه در حال فعاليت هستند.

قاسمی فر درخصوص مشكلات بيمه‌ي رانندگان تاکسی گفت: سازمان تاكسيراني طي درخواستي به اتحاديه كل كشور و همچنين شهردار كرمانشاه برای رفاه رانندگان تاكسي تقاضای قرار دادن رانندگان تاکسی در مشاغل سخت و کاهش میزان بیمه این افراد اشاره کرد.

وی افزود: بر این اساس باید رانندگان تاکسی نیز چون دیگر افرادی که در مشاغل سخت فعالیت می کنند از مزایای استراحت پزشكي همراه با حقوق بهره مند باشند که هم اکنون در حال بررسی است.

مدیرکل تاکسیرانی کرمانشاه گفت: هم اکنون رانندگان تاكسي مي‌توانند از مزاياي بيمه‌ي تكميلي نيز استفاده کرده که براي تحت پوشش قرار گرفتن اين بيمه از طریق سازمان تاكسيراني و تعاوني تاكسيراني مراجعه كنند.

وي در خصوص رفع مشکل پول خرد تاکسی ها گفت: اين سازمان پيشنهادي را مبني بر رند كردن كرايه‌ براي تاكسي‌ها به شوراي شهر داده‌است كه اميدواريم هر چه سريع‌تر تاييد شود و رانندگان عزيز و مردم از اين مشكل رهايي يابند.

وی راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی(كه تا حدودي مسئله پول خرد از بين مي‌ برد) را از جمله اقدامات پیش رو این سازمان عنوان کرد و گفت: امیدواریم این اتفاق به زودی محقق شود.

قاسمي‌فر درمورد مسافركش‌هاي شخصي كه داراي مجوز نيستند و در سطح شهر با هر مبلغي كه بخواهند كرايه دريافت مي‌كنند و مسافرين هم هيچ امنيتي ندارند گفت: مشارکت مردم و کیفیت خدمات دهی رانندگان و مساقفرکشان تاکسی از جمله اعوامل بازدارنده در این زمینه خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای مثال مردم باید سوار اين اتومبيل‌ها نشوند چرا که اگر مشكلي پيش بيايد به هيچ وجه نمی توانند اقدام به شكايت كنندو این همان مشارکت مردم است.

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی استان کرمانشاه افزود: در بخش خدمات دهی، رانندگان تاكسي باید با برخورد محترمانه و پوشش مناسب در جلب رضايت مسافرين بكوشند.

قاسمی فر گفت: در حال حاضر ناوگان شهري تاکسی رانی کرمانشاه از لحاظ كميت كمبودي ندارد و در راستای ارتقای کیفی این ناوگان تلاش می کند.

وی از برگزاری کلاس های اجباري براي آموزش رانندگان جديد و به ترتيب براي رانندگان قديمي‌تر خبرداد و گفت: هدف این سازمان از برگزاری این کلاس ها برخورد شايسته‌‌تربا مردم و مسافران توسط رانندگان تاکسی است

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی استان کرمانشاه در خصوص محلي براي استراحت رانندگان گفت: در هفته‌ي آينده سازمان تاكسيراني ميزبان پيمان‌كاران تهراني است تا در خصوص تبديل ايستگاه ضلع غربي ميدان آزادي به قسمت‌هاي مختلف براي استراحت رانندگان عزيز تصمیماتی اتخاذ شود.

وی افزود: البته اين تغييرات در آينده شامل فرودگاه، پايانه ي شهيد كاوياني و پايانه‌ي راه كربلا نيز خواهد شد.

وي در خصوص برنامه هاي رفاهی این سازمان برای رانندگان تاکسی در سال 92 گفت: هوشمندسازي پروانه‌هاي تاكسيراني كه تا امروز به شكل دفترچه بوده است، صدور كارت هوشمند سرويس‌ مدارس، تشكيل تعاوني مصرف و اعتبار از طريق تعاوني تاكسيراني و تعاوني مسكن، اختصاص امکانات تفریحی چون استخر، شهربازی و سینما، برگزاری جلسات توجيهي براي سرويس مدارس، آموزش فرهنگ ترافيكي در پارك شاهد، سالن آموزش براي چگونگي برخورد با مسافرين( شهر شناسي)، ایجاد امكانات رفاهي مانند مراكز درماني و بهداشتي كه ازجمله‌ي اين مراكز می توان به درمانگاه هلال احمر در ميدان آزادي ودرمانگاه طبيب واقع در ابتداي خيابان حداد عادل اشاره کرد.

وی هم چنین ايجاد امدادخودرو براي تاكسي‌ها به صورت رايگان، ساماندهي تاكسي‌ها در دانشگاه آزاد واقع در شهرك متخصصين- ساماندهي تاكسي‌ها در اطراف ميدان فردوسي، پايانه‌ي راه كربلا، پايانه‌ي شهيد كاوياني و ميدان آزادي را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

قاسمی فر تصریح کرد: هم اکنون بحث سوخت گیری تاکسی ها جایگاه هایی براي سوخت گيري بدون نوبت اختصاص داده شده است که به وسيله‌ي( ديس پنسر) انجام می شود.

وی افزود: از اين وسيله يك عدد در هر جايگاه تعبيه شده است كه داراي 2 شلنگ و يك لاين اختصاصي بوده و هيچ اتومبيل ديگري حق استفاده ندارد.

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی کرمانشاه هم چنین از تشکیل تيم فوتسال سازمان تاكسيراني کرمانشاه خبرداد و گفت:همچنين سازمان تاکسی رانی كتابخانه‌ي داخل سازمان تاكسيراني را در اختیار رانندگان تاکسی قرار داده که می توانند بهر ه برداری کنند.

مدير عامل سازمان تاكسيراني كرمانشاه با بیان اینکه سازمان تاکسی رانی در سال 91، به 300 نفر از رانندگان امانتدار لوح تقدير اهداء کرده است گفت: در کرمانشاه حداقل ماهی سه راننده تاکسی امانتدار مورد تشویق قرار می گیرند که این مسئله جای خرسندی دارد.

وي از حضور سازمان تاكسيراني كرمانشاه در اولين نمايشگاه جامع شهر در تهران خبرداد و گفت: سازمان تاکسی رانی کرمانشاه در این نمایشگاه موفق به کسب مقام اول این نمایشگاه شد.

وي در خصوص فعالیت های نوروزی این سازمان گفت: در ايام قبل از عيد و تعطيلات نوروزي گشت بازرسي این سازمان به انجام وظيفه پرداخت و تمام رانندگان در فرودگاه و پايانه‌ها با لباس فرم حاضر به خدمت بودند.

وی افزود: چهار دستگاه خودروی ون با طراحي زيبا، خاص بهار ويژه‌ي مسافرين نوروزي به صورت رايگان همراه با راهنما براي توضيحات مربوط به آثار باستاني و مناطق ديدني شهر در اختيار مهمانان نوروزي كرمانشاه بود، كه در سطح كشور براي اولين بار اين كار صورت مي‌گرفت.

وی از اختصاص تاكسي صلواتي در باغ فردوس در این ایام خبرداد و گفت: ازاین طریق مردم تا مسافت‌هاي داخلي مزار كرمانشاه را با اين تاكسي‌ها طي كنند.

مدير عامل سازمان تاكسيراني گفت: هم اكنون گشت‌هاي ما به صورت مكانيزه فعالیت داشته و از طريق سيستم به تمام اطلاعات خودروها دسترسي دارند تا كارها به سهولت و سرعت انجام شود، همچنين گشت های تاكسیراني با لباس فرم به انجام وظيفه مي‌پردازند.

وي در خصوص وضعیت وانت بارها گفت: در كرمانشاه حدود 9 هزار و 632 وانت ثبت شده است كه در سامان دهي اين وانت‌ها ما جزء كلان شهرهاي پيشروبوده و حدود 4 هزار كارت شهري صادر كرده‌ايم.

وي افزود: سازمان تاكسيراني 3 مركز نقل و انتقال تاكسي ايجاد كرده است كه خريد و فروش تاكسي‌ها فقط به وسیله این سه مركز انجام مي‌پذيرد و تحت نظارت تاكسيراني است.

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی کرمانشاه ادامه داد: هم اكنون رانندگان فقط با پرداخت 200 هزار ريال بدون حضور دلال مي‌توانند تاكسي‌ها را خريد و فروش كنند.

قاسمي فر در پايان از زحمات و تلاش کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و مسئولین این سازمان در کرمانشاه تقدیر کرد و گفت: اگر تلاش این افراد نبود هرگز به اهدافمان که، ارتقاء كيفيت ناوگان درون شهري است نمي‌رسيديم و انتظار مي‌رود اين همكاري‌ها بيشتر شده چرا که راهي بس طولاني در پيش است و اعتقاد ما بر اين است اگر مشاركت نباشد هيچ كار و فعاليتي به سرانجام نمي رسد.