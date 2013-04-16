تغییر مالکیت 1 میلیارد و 700 میلیون سهم در بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه که همزمان با عرضه بزرگترین سهم دولت بود با رشد شاخص بورس کار خود را پایان داد. در این روز یک میلیارد و 700 میلیون سهم به ارزش بیش از 12 هزارمیلیارد ریال سهم مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار به 201 هزار میلیارد تومان رسید.

امروز دماسنج بورس تهران با رشد 213 واحدی به 40 هزار و 834 واحد رسید و رکوردی دیگر را در آمار خود به ثبت رساند. شاخص کل بورس تهران که در این روز روند صعودی خود را با شدت شروع کرده بود در پایان معاملات و از زمان بازگشایی نماد هلدینگ خلیج فارس کمی لرزان شد و در این روند نمادهای ملی مس، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی پردیس، مخابرات و چادرملو تاثیر زیادی داشتند.

با این وجود در کنار رشد شاخص بورس دیگر شاخص ها هم بر مدار صعودی قرار داشتند به طوری که شاخص صنعت و بازار دوم به ترتیب 220 واحد و 1009 واحد رشد کردند. به این ترتیب ارزش بازار با رشد 18 هزارمیلیارد تومانی در این روز 201 هزار میلیارد تومان رسید.