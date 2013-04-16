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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

دقایقی قبل/

زمین لرزه کرمان را تکان داد/ حضور مردم در معابر عمومی

زمین لرزه کرمان را تکان داد/ حضور مردم در معابر عمومی

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزی ای نسبتا شدید دقایقی قبل شهر کرمان را تکان داد که موجب هراس مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای نسبتا شدید لحظاتی قبل شهر کرمان را تکان داد شدت و مدت بالای زمین لرزه موجب ترس و هراس مردم و حضور آنها در معابر عمومی شده است با اتمام زمین لرزه مردم به خانه های خود بازگشته اند و اوضاع شهر آرام است.

استان کرمان 18 گسل فعال دارد که فعالیت این گسلها موجب بروز یک سوم تلفات انسانی یکصد سال اخیر زمین لرزه های کشور در کرمان شده است.

شهر کرمان در مجاورت گسلهای فعال باغین، سرسبیل، کوهبنان و کوهپایه قرار دارد.

با توجه به زلزله خیز بودن کرمان رعایت نکات ایمنی و هوشیاری مردم و قرار نگرفتن زیر سازه های غیر مستحکم از سوی کارشناسان توصیه می شود.

 

کد مطلب 2033858

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