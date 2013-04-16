مهدی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر پرداخت مستمری پارسال 50 میلیون تومان عیدی و کمک های موردی به خانواده های تحت پوشش نیز پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: در شهرستان رودسر هزار و 252 خانواده زیر پوشش امور اجتماعی و هزار و 500 نفر دیگر در واحد توانبخشی بهزیستی هستند.

رئیس اداره بهزیستی رودسر به اورژانس اجتماعي 123 اشاره کرد و گفت: این خط تلفن سه قمي به افراد در معرض آسيب وآسيب ديده اجتماعي خدمات ارائه مي دهد.

وی افزود: خط تلفن اورژانس اجتماعي به منظورايجاد سيستم گزارش دهي سريع و قابل دسترس با اولويت دادن به كودكان و مسئله كودك آزاري فعاليت مي كند.

قنبری در ادامه اهداف اورژانس اجتماعي 123 را شامل دردسترس قراردادن خدمات تخصصي سازمان بهزيستي به تمامي افراد جامعه، مداخله تخصصي موثر به منظور كاهش جرائم و جلوگيري از تشديد بحران و آسيب هاي اجتماعي و كاهش صدمات براقشار در معرض آسيب اعلام کرد.

وی یادآورشد: از دیگر اهداف می توان به مداخلات تخصصي به اقشارآسيب پذير برای دستيابي به حقوق خود و توانمندسازي آنان و ارائه راهنمايي هاي لازم در خصوص فعاليت هاي سازمان بهزيستي را نام برد.