اسامی نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا 10 خرداد اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدی شهرکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعلام نهایی اسامی نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 10 خرداد اعلام می شود گفت: ابتدا نامزدهای شوراهای چهارم توسط هیات اجرایی مورد بررسی قرار می گیرند که داوطلبان نهایی دهم اردیبهشت توسط این هیات انتخاب خواهند شد و سپس صلاحیت این داوطلبان توسط هیات نظارت مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: پس از اعلام نظر هیات نظارت مجلس نظر قطعی هیات اجرایی و هیات نظارت تا 10 خرداد اعلام می شود و سپس اسامی نامزدهای نهایی در جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران با بیان اینکه تبلیغات داوطلبان شوراها از 16 خرداد به مدت یک هفته انجام می گیرد درباره صندوق های اخذ رای نیز گفت: تعداد صندوق ها و عوامل اجرایی شعب اخذ رای به عهده هیات اجرایی است و ستاد انتخابات می تواند نظر کارشناسی نیز بدهد و بر اثر سوابق و تجربیات گذشته اطلاعاتی مانند جمعیت آماری رای دهندگان و تراکم جمعیتی را در اختیار آنان می گذارند و نسبت به جانمایی صندوق ها اعلام نظر می ک نند که پس از تایید هیات اجرایی نسبت به آن عمل خواهد شد.

احمدی شهرکی با بیان اینکه صندوق های اخذ رای به 4 گروه تقسیم می شود گفت: به علت ویژگی های تهران برای راحتی رای دهندگان صندوق ها را به 4 گروه ویژه، درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم می کنیم و بر اساس تراکم جمعیتی و برخی دیگر مسایل این صندوق ها در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه برای هر صندوق حداکثر 7 عامل اجرایی در نظر گرفته می شود تصریح کرد: در صندوقی تراکم جمعیت در آن زیاد است 7 عامل و صندوقی که تراکم رای دهندگان در آن کمتر است به ترتیب 6 یا 5 عامل اجرایی در آنجا در نظر گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه چینش صندوق ها براساس دستورالعمل وزارت کشور و هیات اجرایی انجام می شود افزود: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده همه رای دهندگان در تهران در روز اخذ رای به راحتی می توانند رای بدهند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران با بیان این که رای گیری کاملاً به صورت دستی انجام می شود خاطرنشان کرد: رای گیری به صورت رایانه ای نیست اما تمامی مراحل ثبت نام به صورت رایانه ای در طرح سامانه جامع انتخابات الکترونیکی انجام می گیرد.