رسانه ها برای برگزاری انتخاباتی توأم با بصیرت نقش اساسی خود را ایفا كنند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت ظهر سه شنبه با هدف تبیین اهداف و هماهنگی هرچه بیشتر در خصوص چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در دفتر معاون سیاسی فرمانداری پاکدشت برگزار شد.

عین الله تاجیک در این نشست به نقش و اهمیت انتخابات به ویژه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات اشاره کرد و گفت: حضور پرشور و با نشاط مردم در انتخابات آتی همچون انتخابات گذشته مشت محکمی بر دهان یاوه گویان غرب و ایادی استکبار جهانی خواهد زد و حضور گسترده مردم دراین انتخابات برگ زرین دیگری در کارنامه ایران اسلامی ثبت و ضبط خواهد کرد.

نقش تبلیغات و اطلاع رسانی در امر انتخابات، مسئولیتی حساس و سنگین است

وی افزود: نقش تبلیغات و اطلاع رسانی در امر انتخابات، مسئولیتی حساس و سنگین است که بایستی با صداقت و تعهد به درستی انجام شود و اطلاع رسانی شفاف، دقیق و متعهدانه می تواند بستر ساز مشارکت همه اقشار جامعه را فراهم کند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت عنوان داشت: استفاده مطلوب و مناسب از ظرفیتهای رسانه ای در شهرستان شامل مطبوعات، خبرگزاریها و صدا و سیما به عنوان رسانه های تأثیر گذار در دستور كار كمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان قرار دارد.

وی ادامه داد: امید است این رسانه ها با استفاده از ظرفیت آموزشی و اطلاع رسانی كه دارند در فراهم آمدن زمینه های برگزاری انتخاباتی توأم با بینش و بصیرت نقش اساسی خود را ایفا كنند.

تاجیک تصریح کرد: امیدواریم ملت ایران با حضور پرشور خود در این دوره از انتخابات بار دیگر به جهانیان به ویژه استكبار جهانی نشان خواهند داد كه همچنان پشتیبان نظام اسلامی هستند.

لازم به ذکر است، در این نشست اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات علاوه بر آموزش، پیرامون مسائل و مباحث انتخابات، راه های حضور حداکثری و مشارکت عمومی مردم نیز با یکدیگر هم اندیشی کردند.