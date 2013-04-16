به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسفندیار درباره مشکلات مالی پروژه شرکت نورد آلیاژکاران کویر (آلیاژکاران رفسنجان) گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1391 مشکلات مالی رفع شده و این پروژه روی ریل سرمایه گذاری قرار گرفته است و چنانچه مشکلی در واردات تجهیزات به وجود نیاید انشاءالله در سال 92 افتتاح می شود.

وی افزود: اقدامات لازم انجام شده و سالن های تولید، فوندانسیون ها و سوله های مورد نیاز این پروژه ساخته شده است. اسفندیار با بیان اینکه قرار است کارخانه آلیاژکاران رفسنجان گلوله فلزی تولید کند گفت: این گلوله در فرآیند تولید مس به کار گرفته می شود؛ برای تولید مس به گلوله فلزی نیاز است و از آنجایی که تولید این گلوله نیاز به تکنولوژی خاصی دارد، پروژه آلیاژکاران رفسنجان به تولید آن در آینده می پردازد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته انشاءالله در سال 92 این پروژه نیز به بهره برداری می رسد.

وی همچنین درباره اجرای طرح تلکابین کلیبر توسط صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: با توجه به مطالعات انجام گرفته و سنخیت نداشتن پروژه مذکور با فعالیت های صندوق همچنین بر اساس عدم تمایل موسسه و بازنشستگان نسبت به اجرای این طرح، با پیگیری های مستمر موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، هیئت وزیران اخیرا مصوب کرد که تلکابین کیلبر به ایمیدرو واگذار شود. اسفندیار گفت: بنابراین موسسه از این سرمایه گذاری خارج شده و هزینه های صورت گرفته نیز پس از دریافت از ایمیدرو در زنجیره صنعت مس سرمایه گذاری می شود.