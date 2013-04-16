جاری شدن آب زاينده رود برای کشت بهاره کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: حجم آب سد زاينده رود در زمان حاضر حدود 350 ميليون مترمکعب است که در مقایسه با ميانگين درازمدت بيش از 60 درصد کاهش نشان می دهد؛ بنابراین توزيع آب کشاورزی با شرايط و محدوديت هايي انجام خواهد شد.

با افزايش خروجی سد زاينده رود، آب از 20 فروردين ماه جاری در شبکه های توزيع آب به کشاورزان تحويل می شود. با وجود 6 سال خشکسالی پی در پی در حوضه زاينده رود و کاهش شديد منابع آبی در اين حوضه، براساس ابلاغيه وزارت نيرو و مصوبه های استانی که حاصل نشست های پرشمار با نمايندگان کشاورزان و مسئولان مربوطه در سازمان جهاد کشاورزی بود، مقرر شد آب سد زاینده رود برای توزيع جهت انجام کشت بهاره کشاورزان رهاسازی شود.

با توجه به اينکه حجم آب سد زاينده رود در زمان حاضر حدود 350 ميليون مترمکعب است که در مقایسه با ميانگين درازمدت بيش از 60 درصد کاهش نشان می دهد، توزيع آب کشاورزی با شرايط و محدوديت هايي انجام خواهد شد.

براین اساس، توزيع آب فقط جهت انجام کشت بهاره و با رعايت خط قرمز آب شرب و حداکثر حدود 3 ماه خواهد بود. همچنین اجرای برنامه توزيع آب منوط به صرفه جويي و نظارت برداشت در همه بخش هاي مصرف از جمله مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی است ضمن آنکه رعايت الگوی کشت مناسب با توجه به محدودیت زمانی توزیع آب توسط کشاورزان اجتناب ناپذير است.

شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز بر لزوم همکاری کشاورزان با نيروهای انتظامی و فرمانداران در جهت کنترل برداشت های غيرمجاز تاکید کرده است. وضعيت ورودی و خروجی آب سد زاينده رود و ميزان منابع آب موجود در سد به صورت ماهيانه بررسی می شود و در صورت بروز هرگونه مخاطره جهت تامين آب شرب با هماهنگی وزارت نيرو و مقام های استان، تغييرهای لازم در برنامه توزيع آب اعمال خواهد شد.