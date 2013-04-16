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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۲۹

با تصویب نمایندگان؛

انتخابات شوراهای تهران و ری یکپارچه برگزار می شود

انتخابات شوراهای تهران و ری یکپارچه برگزار می شود

با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد در محدوده شهری تهران، ری و شمیرانات فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که از شورای نگهبان برگردانده شده بود پرداختند.

با تصویب نمایندگان تبصره موضوع ماده یک این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره - در محدوده شهری تهران، ری و شمیرانات فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

در ماده واحده این طرح آمده است: یک تبصره به ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر ابلاغ می شود:

تبصره - در محدوده شهری تهران ری و شمیرانات فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

به گزارش مهر، برای ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شورای شهر دو ثبت نام جداگانه در تهران و شهر ری به عمل می آمد که با این مصوبه مجلس کسانی که در شهر ری ثبت نام کردند یا باید ثبت نام خود را به تهران انتقال دهند و یا اینکه منصرف شوند.

کد مطلب 2033942

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