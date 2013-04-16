انتخابات شوراهای تهران و ری یکپارچه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که از شورای نگهبان برگردانده شده بود پرداختند.

با تصویب نمایندگان تبصره موضوع ماده یک این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره - در محدوده شهری تهران، ری و شمیرانات فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

در ماده واحده این طرح آمده است: یک تبصره به ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر ابلاغ می شود:

تبصره - در محدوده شهری تهران ری و شمیرانات فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

به گزارش مهر، برای ثبت نام از کاندیداهای انتخابات شورای شهر دو ثبت نام جداگانه در تهران و شهر ری به عمل می آمد که با این مصوبه مجلس کسانی که در شهر ری ثبت نام کردند یا باید ثبت نام خود را به تهران انتقال دهند و یا اینکه منصرف شوند.