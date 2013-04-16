استقبال از قهرمان وزنه بردار جهان در رودسر

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال از قهرمان وزن بردار جهان طی مراسمی ظهر سه شنبه با حضور کاوه قدسی رئیس اداره ورزش و جوانان، محمد محمدی معاون سیاسی فرمانداری رودسر و جمعی از مسئولان محلی و اهالی شهرستان رودسر برگزار شد.

"علیرضا سلیمانی" وزنه بردار نوجوان رودسری در مسابقات قهرمانی جهان در کشور ازبکستان به مقام نائب قهرمانی نائل آمد. مسابقات وزنه برداری نوجوانان جهان به مدت یک هفته در تاشکند پایتخت ازبکستان با حضور 54 کشور برگزار شد.

قهرمان رودسری موفق شد در حرکت یک ضرب 166 کیلو و در حرکت دو ضرب 192 کیلو وزنه را بالای سر ببرد. این قهرمان گیلانی در حرکت یک ضرب 166 کیلو مدال طلا و در حرکت دو ضرب 192 کیلو مدال نقراه را کسب کرد.

همچنین در وزن 94 کیلوگرم نوجوانان جهان 18 وزنه برداری در دو گروه الف و ب شرکت داشتند که وزنه بردار ارمنستان مقام اول، علیرضا سلیمانی وزنه بردار ایران مقام دوم و وزنه بردار قزاقستان مقام سوم را از آن خود کرد.