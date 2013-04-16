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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۲۰

به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل؛

همایش "هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت" برگزار می شود

همایش "هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت" برگزار می شود

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور همایشی دو روزه را با عنوان " هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت" با حضور چهره های موثر انتخاباتی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در نظر دارد جهت مشخص نمودن خط مشی انتخاباتی این اتحادیه و شناخت بهتر از چهره های مطرح انتخابات ریاست جمهوری 92 همایشی دو روزه تحت عنوان "هفتمين رئيس جمهور در مسیر پیشرفت ، مقاومت و عدالت" در روز های 29 و 30 فروردین ماه و با حضور چهره های موثر انتخاباتی برگزار نماید.

در همين راستا این اتحادیه از حداد عادل ، رضايي ، زاكاني، لنكراني ، متكي ، واعظ زاده،‌ سبحاني و روحاني دعوت کرده تا با حضور در دانشگاه شاهد با بيان ديدگاه، برنامه ها و راهكار هاي خود فضاي روشن تري را در پيش روي دانشجويان قرار دهند كه براي ورود به فضاي انتخابات با آگاهي كامل عمل كنند.

کد مطلب 2034033

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