همایش "هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در نظر دارد جهت مشخص نمودن خط مشی انتخاباتی این اتحادیه و شناخت بهتر از چهره های مطرح انتخابات ریاست جمهوری 92 همایشی دو روزه تحت عنوان "هفتمين رئيس جمهور در مسیر پیشرفت ، مقاومت و عدالت" در روز های 29 و 30 فروردین ماه و با حضور چهره های موثر انتخاباتی برگزار نماید.

در همين راستا این اتحادیه از حداد عادل ، رضايي ، زاكاني، لنكراني ، متكي ، واعظ زاده،‌ سبحاني و روحاني دعوت کرده تا با حضور در دانشگاه شاهد با بيان ديدگاه، برنامه ها و راهكار هاي خود فضاي روشن تري را در پيش روي دانشجويان قرار دهند كه براي ورود به فضاي انتخابات با آگاهي كامل عمل كنند.