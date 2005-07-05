" محمد الامين " مترجم و اديب معاصر عرب به ايران آمد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ادبي كه فردا - چهارشنبه - پانزدهم تيرماه ، ساعت 30/18 برگزار خواهد شد ، نويسندگاني چون : احمد دهقان ، شهرام شفيعي ، محمد رضا بايرامي ، اميرحسين فردي و رضا اميرخاني حضور خواهد يافت .



اين گزارش حاكي است از جمله ميهمانان اين نشست ؛ " محمد الامين " اديب و مترجم معاصر عرب است كه عراقي الاصل و مقيم كشور لبنان است ، نامبرده قرار است به بيان تجربيات خود در زمينه ترجمه آثار نويسندگان و ادباي ايراني بپردازد . از جمله فعاليت هايي كه امين در حوزه ترجمه آثار ادباي ايراني انجام داده ، گزيده اي از اشعار مرحوم " سهراب سپهري " است .



گفتني است جلسات مذكور در حوزه هنري ادامه خواهد يافت ، چندي پيش ، اولين نشست با حضور " پال اسمپراكمن " مترجم آمريكايي برگزارشد .