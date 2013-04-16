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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۱۹

دقایقی پیش/

تداوم زمین لرزه ها در کرمان/ وقوع زمین لرزه 3 ریشتری در فاریاب

تداوم زمین لرزه ها در کرمان/ وقوع زمین لرزه 3 ریشتری در فاریاب

کرمان - خبرگزاری مهر، زمین لرزه سه ریشتری دقایقی پیش برای دومین بار فاریاب را تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر راس ساعت شش و 35 دقیقه شهرستان فاریاب واقع در جنوب استان کرمان را به لرزه درآورد.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۱۵ درجه و عرض جغرافیایی ۲۸.۴۴ درجه رخ داد.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران عمق این زمین لرزه را در هشت کیلومتری زمین اعلام کرد.

همچنین زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر ساعاتی پیش فاریاب و زمین لرزه دیگری به بزرگی 3.6 ریشتر صبح امروز محمدآباد ریگان را تکان داد.

بنا به اعلام مسئولین محلی این زمین لرزه ها هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته اند.

کد مطلب 2034067

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